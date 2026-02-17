Dónde ver EN VIVO, hora y alineaciones de Mónaco vs PSG por Champions League 2025-26

Descubre las alineaciones, bajas y figuras clave del duelo Mónaco vs PSG en la Champions League 2025-26

París Saint Germain (PSG), liderado por el defensor ecuatoriano Willian Pacho, comienza este martes 17 de febrero de 2026 su camino hacia los octavos de final de la Champions League 2025-26.

El juego de ida frente a Mónaco se disputará desde las 15:00 (hora de Ecuador) en el Estadio Luis II, prometiendo un duelo intenso entre dos de los equipos más competitivos de la Ligue 1.

PSG enfrenta bajas, pero mantiene su potencia ofensiva

El equipo dirigido por Luis Enrique no contará con los volantes Senny Mayulu y Fabián Ruiz, ni con el lateral izquierdo Quentin Ndjantou.

PSG es el actual campeón de la Champions League. EFE

A pesar de estas ausencias, PSG confía en sus figuras de ataque Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Vitinha para abrir el marcador y asegurar un resultado favorable de cara al partido de vuelta.

Alineación titular del PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho y Mendes; Vitinha, Neves y Zaire-Emery; Kvaratskhelia, Dembélé y Doué.

Mónaco apuesta por su ofensiva pese a múltiples bajas

Por su parte, Mónaco, bajo la dirección de Sebastien Pocognoli, tendrá importantes bajas por lesión: Ansu Fati, Takumi Minamino, Kassoum Ouattara, Mohammed Salisu, Eric Dier, Lukas Hradecky, Christian Mawissa y Paul Pogba.

Ante esta situación, el equipo monegasco dependerá de Florian Balogun, Maghnes Akliouche y Aleksandr Golovin para generar peligro en la portería rival.

Alineación titular del Mónaco: Kohn; Vanderson, Teze, Faes y Caio; Zakaria, Camara, Golovin, Akliouche y Adinga; Balogun.

Partido de vuelta y próximos enfrentamientos

El partido de vuelta se jugará el 21 de febrero de 2026 en el Estadio Parque de los Príncipes. El ganador de esta llave avanzará para enfrentar al FC Barcelona o Chelsea, donde destaca el mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo, en los octavos de final de la Champions League 2025-26.

Cómo ver Mónaco vs PSG en Ecuador

En Ecuador, los fanáticos podrán seguir Mónaco vs PSG EN VIVO por el canal de televisión paga ESPN y la plataforma digital Disney+ Premium.

