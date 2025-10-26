Expreso
independiente del valle mushuc runa
Claudio Spinelli figura de Independiente del Valle.KARINA DEFAS / Expreso

Dónde ver EN VIVO Atlético Mineiro vs Independiente del Valle | Hora y estadísticas

EN VIVO: Atlético Mineiro e Independiente del Valle buscan el paso a la final de la Copa Sudamericana

El gol agónico de Eduardo Pereira de Atlético Mineiro en el empate 1-1 con Independiente del Valle fue una daga al corazón y una alarma encendida en el camino de los Rayados hacia la historia. IDV quiere ser el primer equipo en ganar tres veces la Copa Sudamericana, pero ese empate en Quito dejó un sabor a café sin azúcar. Nada está perdido, pero tampoco hay margen para el error.

El martes 28 de octubre del 2025, en Belo Horizonte, desde las 19:30, los de Javier Rabanal tienen una cita con el pasado y una deuda con la historia. El partido se lo podrá ver por la señal de ESPN.

Los números de Atlético Mineiro vs Independiente del Valle

Otra historia por escribir

Será la tercera vez que visiten al Mineiro, un rival que los ha hecho sufrir, pero en Copa Libertadores.

En 2016, en fase de grupos de Libertadores, IDV perdió 1-0. En 2022, la historia se repitió, pero con un golpe más duro: derrota 3-1.

Los números de visitante

Porque en Copa Sudamericana son otra cosa. Nadie les ha ganado en territorio brasileño.

En cuatro partidos, suman dos victorias y dos empates.

1.- 2019, silenciaron São Paulo al vencer 0-2 a Corinthians con doblete de Gabriel Torres.

2.- 2021, empataron 1-1 ante Bragantino con gol de Fernando Guerrero.

3.- 2022, se consagraron campeones al vencer 2-0 a São Paulo en Córdoba, Argentina que también como visitabnte para los ecuatorianos y los tantos lo hicieron de Lautaro Díaz y Lorenzo Faravelli.

4.- 2025, ya empataron 1-1 ante Vasco da Gama en los play-off, con gol de Claudio Spinelli.

Un equipo lleno de ilusión

En Belo Horizonte será su examen final para seguir soñando con la tercera Sudamericana, algo que ningún equipo lo ha logrado.

