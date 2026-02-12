Expreso
Entrenamiento del FC (15873505)
Los jugadores del FC Barcelona durante el entrenamiento que el equipo azulgrana.Enric Fontcuberta

Dónde ver EN VIVO Atlético de Madrid vs Barcelona: horario y TV partido Copa del Rey

El Metropolitano será el campo de batalla entre dos gigantes que buscan dar el golpe inicial a la final de Copa del Rey.

Madrid se detiene. El reloj marcará las 15:00 de Ecuador este jueves 12 de febrero y el Riyadh Air Metropolitano será una caldera. Atlético de Madrid y FC Barcelona disputan la semifinal de ida de la Copa del Rey, un duelo que huele a final anticipada y que tiene como premio mayor un boleto a La Cartuja de Sevilla.

Será una batalla de estilos. El Barça, Rey de Copas con 32 títulos, intentará gobernar el partido desde la posesión, la pausa y la creatividad. El equipo azulgrana sabe que cuando el balón es suyo, el ritmo también lo es. Paciencia, amplitud y circulación rápida serán sus armas para romper el cerrojo rojiblanco.

Aquí puedes seguir en vivo el partido

Un partido muy bravo entre dos grandes

Pero enfrente estará un Atlético que no regala centímetros. Los colchoneros, diez veces campeones del torneo, apuestan por la intensidad, el orden táctico y la verticalidad feroz. Transiciones rápidas, presión asfixiante y castigo inmediato ante cualquier error. En el Metropolitano no se juega cómodo; se sobrevive. En Ecuador, el partido se podrá seguir por la señal de El Canal del Fútbol.

El antecedente más reciente todavía arde. En 2025, ambos protagonizaron una semifinal inolvidable: 4-4 vibrante en Montjuïc y un ajustado 0-1 en Madrid que terminó favoreciendo al conjunto dirigido por Hansi Flick. Aquella serie dejó cicatrices y también cuentas pendientes.

Hoy la historia vuelve a escribirse. Dos gigantes frente a frente, presión máxima y la ambición intacta. El primer golpe puede marcar la eliminatoria.

Alineación probables

Atlético de Madrid: Oblak, Hancko, Le Normand, Pubill, Llorente, Koke, Mendoza, Lookman, Baena, Giuliano y Sörloth.

FC Barcelona: Joan García, Balde, Eric García, Cubarsí, Koundé, Olmo, De Jong, Fermín, Rashford, Lewandowski y Lamine Yamal.

