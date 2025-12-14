Dónde ver EN VIVO Alavés vs. Real Madrid por LaLiga

El Real Madrid busca terminar una mala racha y conseguir un triunfo ante Alavés para meter presión al líder, FC Barcelona

El Real Madrid llega este domingo 14 de diciembre a Mendizorroza con la obligación de ganar y la presión instalada en cada decisión. La visita al Alavés, desde las 15:00 (de Ecuador) por la jornada 16 de LaLiga se presenta como un punto de inflexión para un equipo que atraviesa uno de sus momentos más delicados del curso y para un entrenador, Xabi Alonso, cuyo futuro inmediato depende de una reacción urgente.

Te invitamos a leer: "Cuidado con nosotros": Gonzalo Plata y Flamengo retan al PSG de Pacho en la final

Los números explican la alarma: el Real Madrid solo ha ganado dos de sus últimos ocho partidos oficiales. A esa racha se suman dos derrotas consecutivas en el Santiago Bernabéu, ante Celta y Manchester City, que han erosionado el crédito del técnico. En apenas cinco jornadas, el equipo pasó de tener cinco puntos de ventaja sobre el Barcelona a verse cuatro por detrás, una desventaja que podría ampliarse antes de saltar al césped vitoriano. Ya no hay margen de error.

El calendario tampoco concede tregua. Xabi Alonso necesita enlazar triunfos ante Alavés, Talavera —en el estreno copero— y Sevilla para cerrar el año 2025 al frente del banquillo blanco. El primer examen llega condicionado por una plaga de ausencias: hasta nueve bajas, entre seis lesionados y tres sancionados, que obligan a improvisar una defensa inédita.

Barcelona SC y Liga de Quito luchan por el cupo directo a la Libertadores 2026 Leer más

El técnico no dispone de ninguno de sus laterales naturales. Fede Valverde apunta a ocupar el costado derecho, mientras que en la izquierda la opción más probable es el debut del canterano Víctor Valdepeñas, ante las sanciones de Álvaro Carreras y Fran García y la lesión de Ferland Mendy. Tampoco está Eduardo Camavinga, habitual comodín defensivo, en una enfermería que ya incluye a Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, David Alaba y Éder Militao. Endrick completa la lista tras ser expulsado ante el Celta estando en el banquillo.

En medio de este escenario, el Real Madrid se aferra a dos regresos clave. Kylian Mbappé, autor de 25 de los 45 goles del equipo en la temporada, vuelve tras superar un golpe en la rodilla y se perfila como el líder ofensivo que tanto se echó de menos ante el Manchester City. También podría reaparecer Dean Huijsen, tras cinco partidos ausente, para acompañar o relevar a Antonio Rüdiger en el centro de la zaga.

👊 ¡Listos para medirnos al @Alaves!

INSIDE TRAINING - RM Play — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 13, 2025

La historia juega a favor del conjunto blanco. El Real Madrid ha ganado en sus cinco últimas visitas ligueras a Mendizorroza. Sin embargo, el contexto actual invita a la cautela ante un Alavés que se fortalece en casa. El equipo de Eduardo Coudet viene de vencer a la Real Sociedad en el derbi vasco, ha colgado el cartel de “no hay entradas” y sueña con acercarse a puestos europeos.

Los datos claves del partido

Fecha: Domingo 14 de diciembre

Hora: 15:00 (Hora de Ecuador)

Estadio: Mendizorroza

Transmite: ESPN y Disney+

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!