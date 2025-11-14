Dónde ver Emelec vs Liga de Quito EN VIVO por Copa Ecuador: fecha, hora y transmisión

Emelec vs Liga de Quito EN VIVO: canal, fecha y horario del duelo por Copa Ecuador

Emelec vuelve a respirar aroma de Copa Libertadores 2026. Aunque el camino es largo, está a solo tres partidos de volver al torneo más prestigioso del continente. La primera parada será ante un viejo conocido: Liga de Quito, rival duro, copero, acostumbrado a estos escenarios.

Ambos chocarán este lunes 17 de noviembre, en el estadio George Capwell, desde las 19:00, en un duelo que será transmitido por DirectTV y DGO.

Los números de Emelec y Liga de Quito en Copa Ecuador

Una semifinal que se tiene mucho que ganar

Los azules llegan a esta semifinal de Copa Ecuador 2025 con la necesidad de reivindicarse. Su cuadrangular en la búsqueda del cupo a Copa Sudamericana no ha sido el mejor, pero el torneo nacional les ofrece una ruta alternativa para salvar la temporada. Depende de ellos.

Son dos partidos ante Liga de Quito, y si superan la llave, una final que los medirá con Universidad Católica o Cuenca Juniors, los otros aspirantes que completan el cuadro.

El duelo de ida en el Capwell será clave para que el equipo azul que marque diferencias. Con su gente, con presión alta y velocidad por las bandas, Emelec buscará sacar una ventaja que lo acerque a Quito con mayor tranquilidad. El partido de vuelta se jugará el 3 de diciembre en el estadio Rodrigo Paz Delgado, un escenario siempre complejo para cualquier visitante.

Liga de Quito eliminó a Deportivo Cuenca y avanzó a las semifinales de Copa Ecuador. KARINA DEFAS

Entrenador de Liga de Quito dijo que van por ser campeones de Copa Ecuador

Liga de Quito llega con impulso. El cuadro albo se convirtió en el último semifinalista tras eliminar a Deportivo Cuenca en el propio Rodrigo Paz, demostrando solidez y experiencia en momentos decisivos. Su entrenador Tiago Nunes ha sido claro, ellos quieren ser campeones de la Copa Ecuador.

En la otra llave, Universidad Católica abrirá la serie ante Cuenca Juniors el martes 25 de noviembre en Quito. El pase a la final se definirá en el estadio Alejandro Serrano Aguilar el 2 de diciembre.

La Copa Ecuador entra en su recta decisiva. Y Emelec, herido pero ambicioso, sabe que está ante una oportunidad dorada. Ahora debe demostrarlo.

