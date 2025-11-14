Expreso
Gonzalo Plata saliendo del hotel de Toronto atiende a los aficionados.
Gonzalo Plata saliendo del hotel de Toronto atiende a los aficionados.Foto: Wilson Muñoz

Dónde ver EN VIVO Ecuador vs. Nueva Zelanda: día, hora y canal de la Fecha FIFA

La Tri busca romper su racha de empates ante Nueva Zelanda en Nueva Jersey

Ecuador vuelve a sentir el calor de su gente en el exterior. Este martes 18 de noviembre de 2025, la Tri cerrará su año futbolístico enfrentando a Nueva Zelanda en el Sports Illustrated Stadium, de Nueva Jersey desde las 20:30, en un partido que será transmitido por El Canal del Fútbol. 

No es un duelo más: es la última oportunidad para escalar en el ranking FIFA y soñar con meterse en el Bombo 2 del sorteo mundialista del 5 de diciembre en Las Vegas.

El equipo de Sebastián Beccacece llega envuelto en una racha inquietante: siete empates en sus últimos ocho partidos. 

Ecuador saliendo del Novotel de Toronto bajo la mirada de sus hinchas.
Ecuador saliendo del Novotel de Toronto bajo la mirada de sus hinchas.Foto: Wilson Muñoz

Lo que piensa Beccacece de todo lo que le pasa a Ecuador

Ismael Nazareno padre de Miguel en su casa de Socio Vivienda 2.

Padre de Miguel Nazareno, jugador fallecido, revela detalles de su vida

El 0-0 ante Canadá, en el gélido Toronto, volvió a dejar en evidencia el déficit ofensivo y una sensación constante de frustración. Aun así, el técnico mantiene la fe, aunque sus palabras dejan entrever cierto cansancio emocional: “El fútbol son resultados y los resultados son favorables, pueden ser siempre mejores. Yo soy muy optimista de cara al Mundial, tengo una sensación de ver cómo se comprometen”, repite, como si también buscara convencerse.

Uno de los movimientos esperados para este encuentro sería el ingreso de Gonzalo Plata desde el primer minuto, luego de haberse incorporado tarde y jugar solo el segundo tiempo ante Canadá en reemplazo de Nilson Angulo.

John Yeboah
John Yeboah, extremo de la selección ecuatoriana.cortesía @latri

Beccacece reconoce las limitaciones del momento: “Podemos tener más volumen de ataque, más velocidad con la pelota, pero un partido no define un proceso”. 

El entrenador argentino insiste en su idea: “Somos un equipo que compite, que crece, que es sólido y que tendrá que seguir trabajando para tener más variantes”.

Ecuador necesita más que otro empate: necesita señales de evolución. El reloj rumbo al Mundial ya empezó a correr.

