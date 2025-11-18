¿Dónde ver Colombia vs Australia en VIVO?: Detalles sobre el partido

Los cafeteros se enfrentarán a los socceros en busca de alargar una racha invicta previo al Mundial 2026

Colombia y Australia se verán las caras el martes 18 de noviembre por un partido amistoso pactado para la actual fecha FIFA. Los colombianos llegan en una buena racha, con ocho partidos invictos (cuatro victorias y cuatro empates) entre eliminatorias y partidos amistosos, mientras que la actualidad australiana discierne de la realidad del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Los 'canguros' han perdido dos de sus últimos tres partidos; en su ultimo encuentro contra una selección sudamericana cayeron 1-0, ante la mismísima Venezuela, que no pudo clasificar a la Copa del Mundo de forma directa ni en repechaje en las eliminatorias sudamericanas rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Colombia tiene prácticamente asegurado su puesto en el bombo 2 para el Mundial 2026, ya que el bombo 1 es simplemente una esperanza con posibilidades matemáticas, pero futbolísticas muy bajas, porque para que esto se de, algunas selecciones europeas tendrían que quedar fuera de la Copa del Mundo (como Italia). Lo mismo para Australia en búsqueda del bombo 2, quien tendría que conseguir una victoria y esperar que selecciones como Ecuador, Corea del Sur y Austria (quien podría clasificarse al mundial) no sumen.

¿Dónde ver Colombia vs Australia?

La ultima vez que Colombia se enfrento a Australia fue en el 2018 (0-0), previo al Mundial Rusia 2018. Cortesía

Se han jugado cuatro partidos previos entre Cafeteros y Canguros, los sudamericanos son los que están por encima de los australianos en el historial. El primero de estos partidos fue un 8 de febrero de 1995, con un empate 0-0 entre los dos combinados (es el resultado más repetido entre enfrentamientos de los dos). La ultima vez que se enfrentaron fue el 27 de marzo del 2018, en Londres, donde el resultado fue igual al de su primer enfrentamiento.

Ambas selecciones se encuentran clasificadas a la Copa del Mundo 2026 por celebrarse en tierras norteamericana y buscan lograr una regularidad anímica y futbolística que les permita ilusionarse con una gran participación mundialista.

El partido se jugará a las 20:30 hora Ecuador, el martes 18 de noviembre en el estadio 'Citi Field' en New York, Estados Unidos. En Ecuador la transmisión está por confirmar, mientras que en Colombia se transmitirá en: Canal RCN App, RCN Deportes Youtube, ditu, Gol Caracol Youtube, RCN TV, Caracol TV.

