Djorkaeff Reasco: “No celebraría un gol ante Liga de Quito, les tengo respeto”

Djorkaeff Reasco es pura risa. Se ríe de las críticas, de los sufridores, de las alocadas muestras de apoyo, y hasta de quienes dudaron que llegaría a Barcelona. Con 25 años, el atacante y criado deportivamente en Liga de Quito, habla por primera vez con EXPRESO desde su llegada al Ídolo.

- ¿Cuál es la meta inmediata en Barcelona?

- Ganarme un puesto, eso es lo primero; ya luego espero sumar muchos goles... tengo una meta en anotaciones, pero no la voy a decir.

- ¿Qué se sintió empezar la pretemporada con goles?

- Era algo que necesitaba. Tenía que sumar minutos, sentirme bien dentro de cancha y los goles son consecuencia de eso; sin embargo, han sido en amistosos y son dos cosas diferentes: una es la pretemporada y otra los encuentros del torneo. Lo del inicio da confianza de lo que se viene.

- ¿Cree que calló las críticas sobre su contratación?

- La verdad no le doy mucho espacio a los malos comentarios, me dedico a sacar lo mejor de mí día a día.

- ¿Cuánto influye ser el hijo de Néicer Reasco?

- Creo que cada quien tiene su historia; mi papá hizo la suya y ahora me toca a mí hacer la mía.

- ¿Barcelona puede jugar con dos 9 (centrodelanteros)?

- Hay grandes jugadores en el equipo y creo que la clave estará en entender el juego. Nuestro sistema táctico es con un doble 9. Personalmente, no tengo una nueva posición, yo me adapto a lo que me pidan.

- ¿Qué pasará cuando le anote un gol a Liga de Quito?

- No puedo celebrar un gol a ellos, les tengo mucho respeto.

- ¿En su familia son todos de Liga?

- Sí, todos son hinchas albos, para qué voy a mentir.

- ¿Entonces no le van a pedir la amarilla?

- No crea, ya me han pedido como 10... todos tienen que apoyar donde esté jugando.

- Siempre se lo ve alegre, ¿cree que es su característica?

- Mis padres siempre andan alegres, así me criaron (sonríe). Hay que reír, no queda más. De todo lo malo siempre vas a sacar algo bueno.

- ¿Qué le enoja?

- Es difícil verme malhumorado, deben pasar muchas cosas para que lo esté. Pero sí me enoja la mala intención.

