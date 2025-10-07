Djokovic vence a Jaume Munar y acaba con los sueños del Masters de Shanghái

'Nole' venció a Jaume Munar en un partido que pudo haber terminado mucho más rápido

El experimentado Novak Djokovic venció este martes 7 de octubre por parciales de 6-3, 5-7, 6-2 al tenista español, Jaume Munar, por lo que avanza a los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái, soñando con lograr su quinta copa del único Masters 1000 de China.

En Shanghái se vivió este martes un encuentro donde Nole pudo haber ahorrado tiempo, El top 5 del mundo ganó el primer set por 6-3 con una superioridad marcada. Casi como si las marchas del serbio hubieran bajado, empezaron a llegar las imprecisiones de su brazo derecho y, junto a la concentración de Munar, así llegaba el set del español, quebrando en el ultimo juego y poniendo el partido 1-1.

En un tercer set que parecía iba a tener más rodaje, por el empate de Munar y las recientes imprecisiones de Djokovic, se convirtió en todo lo contrario. Al español se le acabo la gasolina y sucumbió ante el talento y hambre de un multicampeón, que remató el partido llevándose la ultima manga por 6-2, quebrando en el primer y ultimo servicio de Munar, dejando el match point en bandeja de plata para el 'Terremoto de los Balcanes'.

¿Qué es lo que viene para Novak Djokovic en el Masters 1000 de Shanghái?

La ultima vez que Novak Djokovic ganó el Masters 1000 de Shanghái fue en el 2018, cuando venció por 6-3, 6-4 a Borna Coric. Luego Nole volvería a luchar por el titulo el año 2024, pero cayó en la final 7-6, 6-3 contra Jannik Sinner.

Sin el top 1 y top 2 del ranking ATP (Carlos Alcaraz y Jannik Sinner) en el torneo, Djokovic buscará dar un paso más hacia el campeonato el 8 de octubre a las 21:00 hora ecuador, cuando se enfrente a Zizou Bergs, el top 44 del ranking ATP, en los 4tos de final del Masters 1000 de Shanghái.

