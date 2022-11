Los hinchas ecuatorianos que están en Doha, Qatar, viven dos ‘dramas’ hoy. Primero, hacer toda la fuerza del mundo para que Ecuador clasifique a octavos de final en el Mundial, pero esto requiere un esfuerzo adicional.

La mayoría de los hinchas, hizo el presupuesto del Mundial desde los $ 7.000 en adelante, pero para disfrutar los 15 días que da la fase de grupos que termina este martes 29 de noviembre para la Tri.

Si Ecuador clasifica, deberá jugar el sábado 3 o domingo 4 de diciembre, es decir, con vuelos y más, sería una semana más de estadía en Doha, pero ese dilema lo cuentan los mismos fanáticos.

Una de ellas es Anita Merino, una fanática que nació en Macará, Loja, pero reside en Nueva Jersey. Cuenta que lo primero que hiciera apenas se conozca la clasificación, es buscar hospedaje. “Hay que asegurar la dormida, eso es lo primero, después del partido ante Senegal, estoy segura de que hay que buscar dónde dormir, pero feliz de seguir en el Mundial y como ya se están yendo las selecciones, seguro que será fácil, se van 16 equipos en esta fase”, expresa Anita.

El otro paso que daría esta hincha es cambiar el vuelo, algo que tampoco lo puede hacer con seguridad, debido a que si la Tri sigue así, podría extenderse la estadía en Qatar.

Anita es hincha de Barcelona, y se trajo su bandera al Mundial, con la que va a los estadios. “Con mi Barcelona a todas partes, es mi equipo del alma, es por eso que traje su bandera”, dijo emocionada.

Por otra parte, Héctor Pazmiño, quien llegó desde Ambato, cree que su estadía en Doha, será de largo, pero los pasajes los tiene con fecha de regreso para después del partido ante Senegal. Él planea llamar a su jefe a pedir más tiempo de permiso si Ecuador accede a los octavos de final.

“Si clasificamos, todo esfuerzo es bueno, todo sacrificio vale, yo le diría que me dé un adelanto de dinero para seguir en Qatar. ¡Ojo!, no son vacaciones, aquí estoy representando a millones de ecuatorianos que no vinieron”, expresa.

Jeffry Pazmiño es otro hincha ecuatoriano que tiene que pedir permiso, pero a su pareja, para quedarse más tiempo.

“Lo primero que debo hacer es llamar a mi mujer, ella que me dé el permiso para quedarme, eso es lo primero; luego de eso, todo se arregla”, dice mientras camina a la estación del Metro de Doha.

“Después se habla con el jefe y, al final, se pide plata prestada o lo que sea, ya estamos aquí y no podemos dejar a la Tri”, reitera.

Por su parte, José Díaz Ulloa es ecuatoriano que reside en Milán. Comenta que lo que le preocupa, es primero que Ecuador clasifique, luego deberá gastarse todo el cupo de la tarjeta. “Hay que sacar los ahorros, lo bueno es que no pagamos transporte interno y eso ha ayudado, pero aquí me quedo hasta el final, sueño que sea en cuartos o, por qué no, la final”, agrega con optimismo Díaz, quien, como más de un hincha de la Tri, ya hace planes para ampliar su estadía y presenciar un Mundial que sería histórico para el cuadro nacional.