El FIFA Fan Fest, una alternativa para vivir la fiesta

Para disfrutar del Mundial no es necesario tener una entrada a los partidos. Muchos hinchas llegan a la sede de la Copa del Mundo en Qatar y experimentan estas sensaciones en el espacio habilitado por la FIFA para observar los partidos en pantalla gigante denominado FIFA Fan Fest. Esta modalidad está vigente desde el Mundial Alemania 2006 y se ha mantenido de forma ininterrumpida.

En Qatar 2022 forma parte del día a día. Tras coger el metro y llegar a la parada Al Bidda espera una larga caminata para arribar al destino. Tardan aproximadamente 20 minutos hasta alcanzar el punto final. Se ve mucha seguridad, constantemente los oficiales les piden a los hinchas la Hayya Card (una identificación obligatoria de todas las personas en Qatar, incluso en los extranjeros).

Los fanáticos que se reúnen allí son de todos los países, no solamente de las selecciones que están jugando en ese momento. Precisamente ese es el objetivo, que los aficionados puedan seguir disfrutando de un ambiente mundialista, a pesar de no estar dentro del estadio.

Con una pantalla gigante, en un espacio bastante amplio y con varios sectores donde ubicarse para apreciar el juego, los hinchas se integran a la fiesta mundialista.

Dentro de la fanaticada encontramos a los hermanos ecuatorianos Iván y Pablo Andrade. Ellos han asistido por dos días seguidos al Fan Fest para ver diferentes partidos. Primero al Inglaterra vs. Irán, del grupo B, y luego el Argentina vs. Arabia Saudita, correspondiente al grupo C. “Acá hay un ambiente bastante agradable”, comenta Iván.

Los hermanos Pablo e Iván Andrade, mientras miran un encuentro. Ambos son ecuatorianos. Andrés Illingworth

Previo a los partidos existe un animador que activa e interactúa con los espectadores.

A pesar de que todos buscan estar en el estadio apoyando a su selección, muchos no lo logran. Uno de esos fue Sergio Acuña, un argentino que tuvo que observar a su selección desde el evento organizado por la FIFA. “No conseguí entradas para este partido (frente a Arabia Saudita), solo tengo ante Polonia” afirma resignado Acuña.

Ante la necesidad busca un lugar donde encontrarse con más compatriotas y disfrutar del evento que soñó por años.

Por otra parte, Jaime Meneses, mexicano, aparece en el Fan Fest a pocas horas de que su selección juegue con otra intención. “Vengo por unas cervecitas antes de ir al estadio, aprovecho que acá sí las venden” manifiesta entre risas. Justamente el Fan Fest es uno de los pocos lugares donde la FIFA y las máximas autoridades de Qatar permiten la venta de bebidas alcohólicas.

Los hinchas acostumbran ver los partidos de pie, sentados o acostados. Andrés Illingworth

Sin embargo, no es nada económico. La cerveza tiene un valor de 14 dólares (50 qatarís), un precio bastante elevado para los fanáticos. También venden comida, piqueos y bebidas, todos a precios elevados. Por ejemplo, una pizza personal cuesta nueve dólares, los nachos están a cinco, el shawarma a ocho, una funda de canguil con una botella de agua por dos dólares.

Sea para tomar cerveza, para ver el fútbol en pantalla gigante o para celebrar con los hinchas que estén presentes, la finalidad en el FIFA Fan Fest es una sola: que los fanáticos no dejen de disfrutar de la fiesta mundialista.