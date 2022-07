El caso del futbolista Diego García agrega un nuevo episodio. Ahora la justicia de Argentina le ha dado la posibilidad de seguir con su carrera en Ecuador, mientras que a la par sigue a la espera de que se fije una fecha para su juicio oral por una acusación de presunta violación sexual.

"La justicia bonaerense manifestó que a través de una nota que presentó Diego Bandín, abogado del jugador, se tomó conocimiento del nuevo domicilio fijado por el futbolista uruguayo en Ecuador, luego de concretar su pase a Emelec, y deberá regresar al país cuando inicie su juicio en la ciudad de La Plata", explicó el portal web argentino, El Destape.

El charrúa ya entrenó con los azules desde el fin de semana y hoy también estuvo bajo el régimen de los hermanos Rescalvo, pensando en el duelo del fin de semana contra Guayaquil City en el estadio Christian Benítez.

García habló con los medios luego de la práctica y se refirió al tema, en el que aclaró que está "tranquilo" a pesar de las críticas que ha recibido tras su fichaje.

"Muy bien, estoy bien acompañado de mi familia y mis amigos, que es la verdadera gente que me conoce y eso es lo que verdaderamente me importa. Después qué dirán los demás, obviamente es criterio de ellos, cada uno tiene su forma de pensar y de opinar lo que sea, pero yo con los pies sobre la tierra, sé quien soy y lo que pasó ese día y eso me mantiene tranquilo", explicó luego del entrenamiento de este miércoles 20 de julio en el Capwell.

Sobre la parte deportiva, García habló que "soy consciente al equipo que vine, vestir esta camiseta y daré el máximo. Estoy adaptándome y conociendo a mis compañeros. Estoy feliz por llegar a Emelec, vengo de un fútbol muy complicado y dinámico (Argentina) y este no deja de ser así, con rivales que tratan bien al pelota. Este equipo juega todo para ganar. Desde lo físico vengo jugando, así que muy bien. Me siento más cómodo jugando por izquierda. Esperemos jugar este fin de semana".

El jugador uruguayo ya está inscrito para ser considerado en la LigaPro y Copa Ecuador.