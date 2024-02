Dida Domínguez y una temporada soñada

A mediados de 2022, Alexander Domínguez tomó la decisión de regresar a Liga de Quito, club del que dio el salto al fútbol internacional. Dida tenía claro que en el arco albo podría volver a ser uno de los mejores goleros del continente y eso se concretó el año anterior, al convertirse en pieza clave para que los universitarios conquisten la Copa Sudamericana y la LigaPro.

Esto hizo que sea elegido como el jugador más destacado del torneo nacional de 2023, recibiendo el título de El Pro. El guardameta, de 36 años, se mostró feliz con esta designación, que dedicó a sus compañeros y dirigentes de Liga de Quito, además de a su familia.

“Estoy feliz por este lindo reconocimiento, siempre traté de ganarlo y ahora lo pude conseguir”, afirmó Domínguez, quien también se llevó el galardón al mejor arquero de la temporada.

José Francisco Cevallos, quien también forma parte de la historia de la U y le entregó uno de los reconocimientos, aseguró que “lo que ha hecho Alexander es impresionante. Es el mejor arquero de la historia del fútbol ecuatoriano”.

Antes de ir a recoger el premio principal, Domínguez le dio un beso a su esposa María Dolores Cabrera, de quien dijo ha sido el mayor apoyo en su carrera. Recordó que en el primer semestre recibió fuertes críticas y ahí fue clave el respaldo de su pareja y de su familia.

“Soy ser humano, me he ‘comido’ goles y puede volver a pasar, es parte del fútbol. Las críticas ya no me pegan por la experiencia que tengo y por el cariño de mi familia”, analizó el guardameta.

Sobre la campaña con los albos, Dida indicó que “ganar la Recopa es un sueño en conjunto. Todos los que conformamos Liga, tanto los dirigentes como jugadores y toda la hinchada. Estamos muy ilusionados y esperemos que el 2024 lo arranquemos con pie derecho”

El once ideal de la LigaPro 2023 está en su mayoría conformado por albos. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

También se refirió al dominio de los azucenas, que se llevaron la mayoría de los premios a los mejores por cada ubicación en la cancha: Ricardo Adé (defensa), José Quintero (lateral derecho), Lionel Quiñónez (lateral izquierdo), Ezequiel Piovi (volante central) y Luis Zubeldía (entrenador).

Resaltó que esto se debe a que “estamos en un equipo grande, una institución que exige mucho. La temporada pasada estuvimos muy arriba y hay que tratar de sostenerse en lo alto este año”.

Tiene claro que la misión en esta campaña es más complicada porque están viviendo un cambio en la parte dirigencial y un nuevo proceso en los futbolístico, con el entrenador español Josep Alcácer.

“Voy a esforzarme el doble este año para poder seguir dando alegrías a Liga y también para seguir siendo llamado a la Tricolor. Lo más lindo que le puede pasar a un jugador es defender a la selección”, destacó Domínguez, quien recibió un anillo de oro como premio.

