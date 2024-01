Presidentes analizarán el inicio de la LigaPro 2024

La prohibición de realizar eventos masivos por el estado de excepción que vive el país podría cambiar el inicio de la LigaPro 2024. El viernes 2 de febrero se llevará a cabo un consejo de presidentes para analizar el panorama y a la interna tomar decisiones.

Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, señaló que “nosotros queremos jugar, que el estadio esté lleno, que haya público, pero si nos dicen que no es seguro, está listo, ni hablar del tema. De mi parte no habrá ninguna discusión al respecto”.

El directivo manifestó que la primera fecha del torneo nacional, prevista que se dispute entre el viernes 16 y el lunes 19 de febrero, se podría jugar sin público, aunque también se contempla que “capaz mejor resulta aplazar el torneo un tiempo”.

Sobre las afectaciones que traería el disputar los encuentros sin hinchas o un cambio de fecha de inicio del torneo, Loor dijo que “afecta y eso no tiene discusión, pero esto no tiene comparación con la vida y la seguridad. Hay que decirle al aficionado que tengamos paciencia, que no depende de nosotros y hay que acatar las órdenes”.

