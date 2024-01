Barcelona y Emelec: la cantidad que perderán por no realizar su presentación

Las fiestas están en vilo. En Emelec trabajan para que la Explosión Azul se pueda realizar con la presencia de sus fanáticos. Mientras tanto, en Barcelona ya ‘tiraron la toalla’ y prefieren no ejecutar la Noche Amarilla de esta temporada, pudo conocer Diario EXPRESO.

Esto, debido al estado de excepción que rige en el país desde el 8 de enero de 2024, el cual no permite que se realicen eventos masivos, por la delincuencia organizada. Por lo tanto, ningún equipo nacional puede disputar el partido de presentación ante su gente.

Los mejores momentos de Joey Montana en la Noche Amarilla del año pasado. Freddy Rodriguez// EXPRESO

José Pileggi, presidente del Bombillo, aseguró a este medio de comunicación que está conversando con las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), con el fin de poder “coordinar alternativas” que permitan realizar el evento con la presencia de sus seguidores.

“Aún no tenemos respuesta de las autoridades, estamos a la espera porque la planificación de la Explosión Azul está muy avanzada, prácticamente están todos los detalles listos. Incluso hay algunas sorpresas, como la nueva camiseta del equipo”, explicó el principal de los azules.

El Foco perderá unos 500.000 dólares si finalmente no puede entrar público al estadio George Capwell para la presentación, que está programada para el próximo sábado 10 de febrero. Este monto es considerado esencial en el club, ya que durante el año no tendrán ingresos adicionales al no jugar torneos internacionales.

“Sería un perjuicio enorme para el equipo si no podemos contar con público en la Explosión Azul. Tenemos una plantilla de lujo, la cual nos esmeramos en armar durante los dos últimos meses, que tiene ilusionada a nuestros hinchas. El perjuicio será enorme en la taquilla ($ 500.000) si no contamos con público”, dijo Pileggi.

En Emelec trabajan para contar con gente en el evento de la presentación. Sin embargo, si las disposiciones del COE se mantienen, la alternativa es ejecutar el show y transmitirlo por plataformas digitales.

En medio de un colorido juego de luces y con la música de la banda de la Boca del Pozo, la plantilla desfiló por la tarima en el centro del campo, en 2022. Cortesía

QUERÍAN LLEVAR EL SHOW A MIAMI

Un directivo de Barcelona, que pidió que no se publicara su identificación, afirmó a EXPRESO que acatarán las disposiciones del COE y no realizarán la Noche Amarilla, aunque representará una pérdida económica de alrededor de un millón de dólares.

“La decisión todavía no se hace pública, pero no habrá Noche Amarilla. La queríamos realizar el once de febrero, pero hay que acatar las disposiciones de las autoridades. Esto ocasionará una gran pérdida en dinero para el equipo”, manifestó la fuente.

A pesar de esta decisión, en el Ídolo también buscan alternativas para presentar la plantilla a sus seguidores. No quieren dejar con las ganas a los fanáticos.

“Por ahora se está pensando en varias alternativas, como hacer la presentación en un hotel de Guayaquil con una cena y artistas locales o en el mismo estadio, pero sin toda la logística e invitados que se pensaba realizar”, explicó el dirigente amarillo.

Y acotó: “Hubo otra opción que se manejó, que era hacer la Noche Amarilla en Miami (Estados Unidos), pero por cuestión de tiempo es imposible. Lo que sí se está trabajando es en coordinar dos amistosos a puerta cerrada en el estadio Monumental antes del feriado de carnaval (inicia el sábado 10 de febrero de 2024)”.

Por ahora, Emelec busca la forma en que sus seguidores puedan asistir a la Explosión Azul. En cambio, los hinchas de Barcelona no podrán festejar en la Nocha Amarilla.

