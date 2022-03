niversidad Católica no fue capaz de encontrar los espacios para abrir la defensa del equipo boliviano. Sin embargo, su entrenador confía en la clasificación.

Universidad Católica recibió un doble golpe en la tercera fase de la Copa Libertadores. La noche del jueves no pudo superar a un The Strongest, que jugó con diez elementos desde el minuto 36, y se quedó sin su arquero Darwin Cuero por una lesión.

El empate sin goles ante los bolivianos, en el estadio Olímpico Atahualpa, preocupó a su entrenador Miguel Rondelli. Pero, más allá del resultado, él se refirió al rendimiento del equipo.

Él aceptó que la tarea se complicó un poco más porque la visita decidió encerrarse para tratar de compensar la inferioridad numérica. “Hicimos el gasto del partido. Propusimos, pero no con tanta claridad. Es difícil cuando un equipo, aunque tenga un jugador menos, se refugia tan cerca del arco”.

Para Rondelli, la revancha será diferente. “Los dos equipos deberán salir a proponer en La Paz. El rival cuando perdió a un jugador se dedicó a defender. Es lo lógico, juega de visitante y tiene un hombre menos. Nos faltaron esas variantes, pero creo que a los jugadores no se les puede reprochar nada”, dijo.

El estratega reconoció que las lesiones de Darwin Cuero y José Carabalí alteraron sus planes, ya que quemó dos ventanas de cambios. Por ello, explicó, no tuvo las alternativas necesarias para tratar de darle más agresividad al equipo.

De esas lesiones, la de Cuero es la más complicada. Él recibió una patada en el rostro al minuto 36. Como resultado sufrió un corte de ocho centímetros en el labio inferior.

El club informó que el golero ya fue sometido al proceso de reconstrucción y no podrá jugar durante quince días.

El jugador del cuadro boliviano, Martín Prost, quien fue expulsado por la agresión contra Cuero, se disculpó públicamente. “Hablaré con él, hoy (ayer) no era el momento. Lo he lastimado y me duele más eso que la expulsión que es algo deportivo. Cuando es la humanidad del jugador, es un tema personal. Esperemos que todo salga bien”, dijo en Deporte Total de Bolivia.

Para el entrenador Luis Soler, Universidad Católica no vivió una de sus mejores noches. “No encontró los espacios, no manejó bien la pelota, Facundo Martínez no tuvo una buena noche y así pasa. Lo importante es que tampoco recibió un gran daño y quedó todo abierto para la revancha.

Según él, ese partido será distinto, ya que The Strongest también tendrá que proponer un juego ofensivo. “Me parece que los bolivianos se defendieron muy bien en la ida, pero en la revancha no alcanzará solo con eso. El partido en La Paz será distinto porque ahí seguramente se abrirán los espacios para los dos”, sentenció.

Rondelli por ahora no quiere pensar mucho en la revancha. Antes de ese partido tiene uno por LigaPro, este domingo 12 de marzo contra Macará en el Atahualpa.