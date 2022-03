Darwin Cuero tuvo que salir del partido entre Universidad Católica y The Strongest debido a la herida

El arquero de Universidad Católica, Darwin Cuero, se perderá la revancha contra The Strongest, el 17 de marzo en Bolivia, por la tercera fase de la Copa Libertadores de América.

Durante el partido de ida, jugado la noche del jueves 10 de marzo en el estadio Olímpico Atahualpa y que terminó 0-0, Cuero sufrió una agresión en el minuto 36. El delantero del cuadro boliviano, Martín Prost, le dio una patada en el rostro.

Producto de ello, el arquero terminó con una herida de ocho centímetros y tuvo que ser reemplazado. El cuadro camarata informó este viernes 11 de marzo que el jugador ya fue intervenido médicamente y recién en 15 días volverá a jugar.

El jugador del cuadro boliviano, Martín Prost, quien fue expulsado por la agresión, se disculpó públicamente. Según, fue sin mala intención.

“Hablaré con él, durante el partido no era el momento. Lo he lastimado y me duele más eso que la expulsión que es algo deportivo. Cuando es la humanidad del jugador, es un tema personal. Esperemos que todo salga bien”, dijo en Deporte Total de Bolivia.