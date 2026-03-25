Desde Marruecos, periodista advierte el poder de Ecuador antes del duelo en Madrid

Desde Marruecos, Amal Essabhani analiza el partido ante Ecuador que se jugará en Madrid.

Amal Essabhani es periodista deportiva, nacida en Marruecos. Labora en Assahifa, un medio marroquí, y en la cadena AlKass TV de Qatar; además, en Italia trabaja como freelance. Con experiencia en la cobertura del Mundial 2022 , Amal se hizo conocida para la hinchada ecuatoriana cuando seguía a la Tri para la televisión árabe.

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Actualmente se encuentra en Marruecos, rival de Ecuador este viernes 27 de marzo, a las 15:15, en fecha FIFA; de ahí que conoce bien a su selección, eso sin contar que sigue de cerca a los ecuatorianos que juegan en Europa.

- ¿Marruecos frente a Ecuador, cómo se lo ve desde Europa y África?

- Marruecos percibe a Ecuador como una selección importante y fuerte, que nos permitirá enfrentarnos a un estilo típico del fútbol sudamericano. Como sabes, tenemos un partido muy importante contra Brasil en la fase de grupos del Mundial, con esa referencia esperamos que el enfrentamiento ante Ecuador nos plantee dificultades de las que podamos aprender para prepararnos mejor y competir ante jugadores como Vinícius en la Copa del Mundo.

Amal Essabhani analiza el Ecuador vs Marruecos y anticipa un duelo clave en fecha FIFA

Ecuador vs Marruecos: análisis de Amal Essabhani sobre el choque internacional en Madrid. Cortesía

- ¿Qué similitudes culturales o futbolísticas encuentra entre ambos países?

- Lo primero es que ambos compartimos una gran pasión por el fútbol, a tal punto de considerarlo parte de nuestra identidad. Somos dos pueblos que saben animar y llenar los estadios con personas de todas las edades, hombres y mujeres. Esa pasión, dentro y fuera del campo, le dará un ambiente especial a este partido, que en mi opinión será muy entretenido.

- Marruecos sorprendió al mundo en el último Mundial, ¿qué fortalezas cree que podrían marcar la diferencia ante Ecuador?

- Marruecos cuenta actualmente con una plantilla muy competitiva, formada por jugadores importantes que militan en grandes clubes europeos, con experiencia y madurez. Al mismo tiempo, se apoya en jóvenes talentos, como los que ganaron el Mundial juvenil en Chile. Creo que esta mezcla entre jugadores experimentados -que alcanzaron el cuarto lugar en Qatar- y la nueva generación permitirá ofrecer un rendimiento muy sólido frente a Ecuador.

- ¿Qué jugadores marroquíes considera clave para este partido y por qué podrían complicar a la defensa ecuatoriana?

- Tenemos varios jugadores que la defensa ecuatoriana deberá vigilar de cerca. Brahim Díaz destaca por su capacidad para marcar goles y generar jugadas individuales. Achraf Hakimi es extremadamente rápido por las bandas, mientras que Ayoub El Kaabi tiene gran eficacia de cara al gol.

Además, contamos con dos piezas clave en el mediocampo: Ounahi y El Aynaoui. También hay que mencionar al seleccionador, Mohamed Ouahbi, que ha convocado a nuevos jugadores que podrían debutar con la selección absoluta, por lo que quizá descubramos algunas sorpresas.

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El ambiente de Ecuador en Madrid

👀El ritual de nuestros jugadores antes de entrar a la cancha. pic.twitter.com/Dl6DdhPUqf — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) March 25, 2026

- ¿Ecuador ante equipos de Europa y África se veía poco antes, a qué se debe?

- Aprecio a su país, y también apoyé a Ecuador en el Mundial de 2022 en Qatar. Fui al estadio y estuve junto a la afición ecuatoriana, a la que le tengo mucho cariño y respeto. Desde ese momento dije que este equipo tiene espíritu de grupo, carácter competitivo y muchas ganas de ganar. Me hubiera gustado que se clasificara a los octavos de final, pero el grupo era muy difícil.

- ¿Cree que jugar en Madrid favorece a alguno de los dos equipos, considerando la cantidad de migrantes ecuatorianos y marroquíes en España?

- Jugar en Madrid será una ventaja para el espectáculo, ya que habrá una gran presencia de aficionados, tanto marroquíes como ecuatorianos. Es algo muy bonito, porque los migrantes tendrán la oportunidad de ver de cerca a las estrellas de sus países. En el caso de Ecuador, a Moisés Caicedo, Willian Pacho, Hincapié, entre otros. Además, será una ocasión especial para sentir la cercanía con su tierra y expresar su amor por su país.

- Más allá del resultado, ¿qué mensaje o impacto puede tener este partido para el fútbol entre África y Sudamérica?

- Que a pesar de la distancia geográfica, nuestros pueblos comparten muchas cosas, especialmente la importancia que le dan al deporte y, en particular, al fútbol. Este partido también será un puente de conexión entre dos continentes con ambición, que avanzan juntos hacia el desarrollo y el progreso futbolístico. Además, tiene un valor simbólico importante, ya que se juega en un país que en el pasado fue potencia colonial para ambos, lo que lo convierte en un mensaje de libertad, independencia y avance tanto para el pueblo marroquí como para el ecuatoriano.

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