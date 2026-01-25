Derrick Rose entra en la historia: los Bulls cuelgan su camiseta en el United Center

El MVP más joven de la NBA fue homenajeado en una emotiva ceremonia tras el triunfo ante Celtics

Derrick Rose, símbolo de entrega y pasión, forjó su legado en Chicago Bulls durante años inolvidables en la NBA.

Los Chicago Bulls retiraron oficialmente el número 1 de Derrick Rose y lo elevaron al techo del United Center, en una emotiva ceremonia realizada tras la victoria 114-111 frente a los Boston Celtics. El base, nacido en la Ciudad del Viento y MVP de la NBA en 2011, quedó inmortalizado como una de las grandes leyendas de la franquicia.

La camiseta de Rose ya cuelga junto a las de Bob Love (10), Scottie Pippen (33) y Michael Jordan (23), íconos históricos del equipo. El homenaje reunió a figuras del pasado y presente de la NBA, que enviaron mensajes de reconocimiento por su impacto dentro y fuera de la cancha.

Un homenaje rodeado de leyendas

Durante la ceremonia, decenas de estrellas de la NBA como Michael Jordan, Scottie Pippen, Pau Gasol, Steph Curry y Jayson Tatum felicitaron a Derrick Rose por este logro. En el parqué del United Center también estuvieron presentes sus excompañeros Joakim Noah, Taj Gibson y Luol Deng, además del entrenador Tom Thibodeau.

El grupo compartió anécdotas y recuerdos de una etapa que marcó una era en Chicago. Thibodeau destacó el liderazgo de Rose y evocó su actuación de 44 puntos en los ‘playoffs’ de 2011 ante Atlanta Hawks, a la que calificó como una de las más dominantes que ha presenciado.

l dorsal de Rose ya luce junto a otras leyendas de Bulls. Cortesía

Emoción y bromas con Thibodeau

Visiblemente emocionado, Derrick Rose vivió la ceremonia acompañado de su madre, su esposa, sus tres hijos y familiares cercanos. En su discurso recordó su infancia en Englewood, un barrio del sur de Chicago marcado por la criminalidad, y agradeció el apoyo de su familia para mantenerse alejado de esos peligros.

También dedicó palabras especiales a Tom Thibodeau, a quien definió como el primer entrenador que lo hizo sentirse “realmente especial”. Entre risas, Rose bromeó sobre el estilo de juego que lo caracterizó y provocó una ovación del público presente en el United Center.

El legado de Derrick Rose en Chicago

Derrick Rose fue seleccionado por los Bulls como número uno del Draft de 2008 y jugó en la franquicia hasta 2016. Tras ser elegido Novato del Año en la temporada 2008-2009, alcanzó la cima en 2011 al convertirse en el MVP más joven en la historia de la NBA.

Aunque no logró un campeonato con Chicago, Rose dejó una huella imborrable por su talento, explosividad y liderazgo. Tras su salida de los Bulls, pasó por Knicks, Timberwolves, Pistons y Grizzlies, equipo con el que cerró su carrera hace dos años, consolidando un legado que hoy lo convierte en símbolo eterno de la ciudad.

