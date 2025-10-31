Derbi de Londres: Fecha y hora de la visita de Chelsea de Moisés Caicedo al Tottenham

Moisés Caicedo ya ha sido figura contra los Spurs, hasta marcando un golazo que luego fue anulado.

Un nuevo derbi de Londres se desarrollará en el marco de la Premier League inglesa el sábado 1 de noviembre. Los protagonistas, Chelsea y Tottenham, buscan una victoria que los ubique en un buen puesto en la tabla. Los de 'Niño Moi' buscan estar en puestos de Champions League, mientras que los Spurs del Cuti Romero quieren arrebatarle el segundo puesto al sorpresivo Bournemouth.

Los Blues salieron victoriosos en cuatro de las ultimas cinco visitas al estadio de los Spurs, la ultima de ellas en la temporada 24/25. La ultima ocasión fue el 8 de diciembre del 2024, cuando los dirigidos por Enzo Maresca le remontaron un 2-0 al Tottenham y se llevaron la victoria por 3-4. Moises Caicedo fue titular en ese encuentro y jugó gran parte del primer tiempo como lateral derecho.

Además, el ecuatoriano provoco el primer penal que terminó en el momentáneo empate del Chelsea 2-2. Cole Palmer fue el encargado de convertir el penal.

Lo que tienes que saber antes del Tottenham vs Chelsea

Moises Caicedo ha jugado los últimos 7 partidos de los Blues ante los Spurs. Cortesía

Para el Chelsea, la estrella en la delantera, Cole Palmer, sigue recuperándose de su lesión en la ingle, que lo sacó en el partido ante el Manchester United el 20 de septiembre de este año. Se espera que vuelva a finales de noviembre o inicios de diciembre.

En la vereda del frente, hay buenas noticias. Cristian 'Cuti' Romero, central argentino del Tottenham Hotspur, está disponible para disputar el derbi de Londres ante el Chelsea, tras lesionarse en el calentamiento ante el Aston Villa y perderse los últimos tres encuentros.

"La buena noticia es que Cristian Romero, Destiny Udogie y Wilson Odobert están disponibles para este sábado", dijo Thomas Frank este viernes en la rueda de prensa previa al duelo en el que reconoció que Dominik Solanke no regresará a este después del parón.

El partido se jugará el sábado 1 de noviembre en el Tottenham Hotspur Stadium, a las 12:30 hora Ecuador, y se podrá ver por la señal de ESPN y por Disney+.

