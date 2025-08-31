Deportivo Cuenca vs Orense EN VIVO: Canales dónde ver y el minuto a minuto | LigaPro

Los morlacos reciben a los bananeros en en busca de consolidarse en los primeros puestos del hexagonal. Mira los detalles

Un partido crucial se avecina este domingo 31 de agosto en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. El Deportivo Cuenca, que se encuentra con 42 puntos, recibe al Orense SC, que lo sigue de cerca con 41. Ambos equipos luchan por un lugar directo en el Hexagonal Final de la LigaPro, en un encuentro válido por la jornada 27.

El pitazo inicial está programado para las 15:30 (hora de Ecuador). El equipo local, dirigido por el técnico argentino Norberto Araujo, buscará hacer respetar su casa y, con una victoria, mantener su posición privilegiada en la tabla a solo tres jornadas del final de la etapa.

El estratega del Expreso Austral cuenta con todos sus jugadores disponibles y se espera que ponga en cancha a su once estelar. Con dos victorias consecutivas a sus espaldas, el Cuenca buscará aprovechar su buen momento para dar un paso firme hacia la gran final del campeonato.

Orense pugna por meterse al primer hexagonal de LigaPro 2025. cortesia

La última vez que se enfrentaron Deportivo Cuenca y Orense fue el 9 de mayo en el estadio 9 de Mayo de Machala y los locales se quedaron con la victoria 1-0 con el tanto del delantero Miguel Parrales, hoy militando en Barcelona.

¿Por dónde ver Deportivo Cuenca vs Orense?

Este partido, por la fecha 27 del campeonato local, será uno de los cuatro programados para el domingo 31 de agosto. Podrá ser disfrutado por las señales de El Canal del Fútbol y Zapping Sports. Además, los aficionados de ambos clubes lo verán por la transmisión de la señal de televisión abierta de Ecuavisa.

EN VIVO | Minuto a minuto de Deportivo Cuenca vs Orense

