"A Darwin Guagua nadie le regaló nada" | Formador defiende la carrera del futbolista

Para Omar Mieles, formador del futbolista ecuatoriano a Darwin Guagua, "nadie le regaló nada para fichar por Independiente del Valle y debutar en la selección ecuatoriana".

En una entrevista con EXPRESO, Mieles respaldó el ascenso del guayaquileño, quien, con apenas 17 años, hizo su debut profesional con la Tri en el empate sin goles en Santiago de Chile, durante la jornada 14 de las eliminatorias sudamericanas.

"Siempre fue un jugador humilde y nadie le regaló nada. Si Independiente o los entrenadores de la selección creen que es capaz de jugar, y si él tiene la oportunidad de abrirse un espacio en el equipo, lo va a hacer", enfatizó Mieles.

El entrenador destacó las cualidades técnicas de su expupilo, a quien describe como un "jugador diferente". "Conozco sus condiciones. Una cosa es ser un jugador formado, pero siempre fue disciplinado y se dedicó a trabajar y a exigirse al máximo", añadió.

Sobre las críticas por su temprana irrupción en el fútbol profesional, Mieles reconoció que el mediapunta debió haber pasado por más procesos en las categorías inferiores.

“Sé que en la selección tuvimos cambios de directores deportivos. Pero con los anteriores directivos, el chico tenía que haber ido a un Sudamericano sub-15 o incluso a la sub-17, porque siempre fue diferente”, explicó.

Darwin Guagua se inició en la escuela Real Fortaleza, del Batallón del Suburbio

Darwin Guagua (i) fue campeón de múltiples torneos barriales, cantonales y nacionales de menores con la escuela de fútbol Real Fortaleza. cortesía

Recordó que conoció a Darwin cuando tenía apenas 8 años, cuando el fallecido Juan Carlos Lavalle lo llevó a probarse en la escuela Real Fortaleza, que aún entrena en el Complejo Luis Chiriboga Parra, en el sur de Guayaquil.

Tras su debut con la Tricolor, los padres de Guagüita, como cariñosamente llaman al jugador, enviaron un mensaje al profesor Mieles para compartir la noticia.

“Aún no he tenido tiempo de llamarlo. A cada jugador que he podido ayudar, trato de que ingrese a un club y comience su carrera profesional. Con eso me quedo satisfecho”, concluyó Mieles, quien también ha formado a otros talentos porteños como Justin Lerma (Independiente del Valle), Cristopher Zambrano (Aucas), Luis Moreno (Universidad Católica), Jean Carlos Quiñónez (Jabárovsk de Rusia), entre otros.

