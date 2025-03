Beccace explicó el debut de Darwin Guagua con la Tri: ¿Se justifica su respuesta?

Sebastián Beccacece, director técnico de la selección ecuatoriana, habló sobre el controversial debut del joven jugador Darwin Guagua, quien integró la nómina de titulares en el partido contra Chile, por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas. Su respuesta fue argumentada con la comparación con otros futbolistas.

"Con nosotros debutó Yaimar Medina, debutó Patrick Mercado, dimos partidos profesionales a Pedro Vite y a Joel Ordóñez. Han debutado siete jugadores en los ocho partidos que dirigimos", expresó en primera instancia el entrenador argentino en rueda de prensa luego del 0-0 en Santiago el pasado martes 26 de marzo.

"Es algo que venimos haciendo a lo largo del proceso, seguimos buscando juventud, probando jugadores. Es muy importante para nosotros lo que vemos en la semana. Tuvimos, además, 68 entrenamientos con los juveniles, estamos haciendo lo que sentimos que es conveniente", continuó diciendo Beccacece.

Sebastián Beccacece dando indicaciones a la selección de Ecuador en el partido contra Chile, en Santiago Elvis Gonzalez / EFE

Por su parte, Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), también contestó sobre el jugador de 17 años. "Creo que el chico hizo un buen partido mientras estuvo, no desentonó, son chicos que tienen que seguir creciendo y si lo hacen con minutos, mejor", mencionó.

Sebastián Beccacece hizo debutar en la selección ecuatoriana a Darwin Guagua sin haber jugado en Serie A con Independiente

La decisión de incluir en el once estelar de la Tri fue particularmente llamativa, ya que Guagua, a su corta edad, aún no ha debutado en la máxima categoría del fútbol ecuatoriano. Es decir, hasta el momento no ha disputado ningún encuentro con Independiente del Valle (IDV) en la Serie A, o con el equipo filial Independiente Juniors en la Serie B.

Darwin Guagua, volante ofensivo de 17 años que nació en Guayaquil, ha experimentado un ascenso meteórico en la selección ecuatoriana de fútbol. Aunque únicamente ha jugador en el equipo Sub-20 de IDV, el extremo pasó de ser sparring a titular con Ecuador en las eliminatorias bajo la dirección de Sebastián Beccacece.

