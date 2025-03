Debut de Guagua en la Tri: Exfutbolistas acusan una "falta de respeto" de Beccacece

Kenny Arroyo tenía la ilusión de demostrar el nivel futbolístico que ha ido ganando con su club, Besiktas, de Turquía, en la selección de Ecuador durante la pasada doble fecha de las eliminatorias sudamericanas 2026. Sin embargo, no tuvo minutos, ya que el director técnico de la Tricolor, Sebastián Beccacece, no lo alineó.

Este medio, a través de un allegado de Arroyo, Diario EXPRESO pudo conocer que el jugador se sintió desplazado, lo que le afectó anímicamente. En su posición, como volante o extremo por izquierda, el entrenador prefirió alinear a Darwin Guagua, el juvenil de 17 años que milita en Independiente Juniors y aún no debuta en la Serie A.

A pesar de que Arroyo viene jugando con regularidad en Besiktas, con la Tricolor en las eliminatorias, no fue considerado ni para la victoria 2-1 ante Venezuela ni para el empate a 0 con Chile, quedando en el banco de suplentes. En cambio, Guagua debutó y fue titular en el partido contra Chile.

Keny Arroyo, desmotivado por no jugar con la Tri en eliminatorias sudamericanas ante Venezuela y Chile

Arroyo viajó a Turquía este miércoles 26 de marzo a las 08:00 (hora de Ecuador), y lo hizo algo bajoneado. Sin embargo, el atacante recalca que seguirá asistiendo a la Selección cuando lo llamen, aunque no le den minutos, porque lo hace por amor a la camiseta, según reveló el allegado del ecuatoriano.

John Yeboah también fue convocado para disputar la fecha 13 y 14 de las eliminatorias; sin embargo, para la última jornada, en la visita a Chile, no fue considerado ni para el banco de los suplentes.

Keny Arroyo, de 19, años se transformó en el sexto ecuatoriano en anotar en el fútbol turco

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) no dio ninguna explicación sobre la ausencia de Yeboah, pero el atacante, que milita en el Venezia de Italia, reveló la razón a través de su cuenta de Instagram.

“No estoy lesionado, para los que me preguntan”, fue el mensaje que publicó junto a una foto del resultado 0-0 de Ecuador ante Chile en una historia de su cuenta personal de Instagram, lo cual evidencia su malestar.

Al exfutbolista ecuatoriano Flavio Perlaza le sorprendió ver a Guagua debutar, y coincidió con el exarquero Esteban Dreer, quien señaló que fue un ‘irrespeto’ para otros jugadores, que debieron estar en el once estelar de la Tri ante la Roja.

Alinear de titular en la Tricolor a Darwin Guagua fue una "falta de respeto" para Flavio Perlaza y Esteban Dreer

“Es una falta de respeto para todos, no solo para los que no fueron convocados. En nuestro medio hay buenos futbolistas que no han sido tomados en cuenta por el técnico. Él debe tener sus razones y tiene que hacerse responsable”, afirmó Perlaza.

Flavio Perlaza afirma que no se cansa de ver varias veces el video del título que logró Barcelona en la temporada de 1980. Christian Vinueza / EXPRESO

El también exseleccionado nacional manifestó que “si las convocatorias serán de esa manera, muchos jugadores se sentirán menospreciados”.

Al ser preguntado sobre una posible distinción hacia los juveniles de Independiente en la Selección, Perlaza respondió: “El favoritismo lo ganó IDV por los procesos que realizó con sus formativas; pero llegar al extremo de convocar y hacer jugar a alguien que no ha tenido presencia en nuestro medio (LigaPro) es lo que causa sorpresa a todos”.

Y agregó: “Para seleccionar hay que tomar en cuenta los indicadores físicos, técnicos y tácticos, además de considerar los resultados y la regularidad”.

En la actualidad trabaja para varios medios como comentarista deportivo. También es uno de los presentadores del espacio matinal De casa en casa. Zaky Monroe

Por su parte, Dreer sostuvo que en el combinado ecuatoriano “no se puede poner al chico en el contexto en que lo puso el entrenador Beccacece”. Hizo referencia a su condición de titular contra un rival al que se debía ganar en las eliminatorias”.

“Es una falta de respeto, aunque el chico (Guagua) no tiene la culpa. Si se lesionó Kevin Rodríguez y John Yeboah, se debía haber puesto a Janner Corozo desde el inicio. Se equivocó feo Beccacece”, dijo Dreer.

Este medio de comunicación se contactó con el departamento de comunicación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para coordinar una entrevista con el presidente Francisco Egas y conocer cómo manejará el mal ambiente generado en la Selección, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

