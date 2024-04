Danny Luna: "Al Deportivo Cuenca le ha faltado el último toque"

Danny Luna es el hombre que mueve la pelota en el mediocampo del Deportivo Cuenca, el jugador que estuvo en Liga de Quito en 2023 y regresa a jugar en el estadio Monumental con una sola meta: ganar el encuentro.

No le queda otra opción que sacar los tres puntos, dado que los camisetas rojas no saben lo que es ganar en LigaPro. El partido entre Barcelona y Deportivo Cuenca es un choque de desesperados al ver cómo el resto los va dejando atrás. Luna dice que lo que más se ha hablado internamente en el Cuenquita es ganar o ganar.

¿Vienen al Monumental por su primera victoria?

Es la idea que tenemos, no hay otra; necesitamos sumar de a tres. Sabemos del rival que tenemos enfrente, pero iremos a hacer nuestro partido.

El jugador Melo dijo que les deben tres meses.

Recién llegado al club, y se ha dado esto, la dirigencia ha expresado que irán solucionando estos temas. Se espera que eso suceda rápido porque le da tranquilidad a todo el grupo.

¿Cómo están tratando internamente este partido?

Se está manejando con mucha concentración, ya que el rival así lo amerita, y hay que ir puliendo y mejorando para no volver a cometer todos los errores que hemos cometido anteriormente y no repetirlos. Ya no podemos seguir sin ganar.

Danny Luna cuando defendía a Liga de Quito.

¿Qué le pasa al Cuenquita que no gana?

Me parece que nos ha faltado ese toquecito de suerte y corregir errores puntuales. El equipo ha venido jugando bien, pero nos ha faltado el último toque, y esta semana hemos estado trabajando mucho en eso.

¿Barcelona también llega al partido en la misma situación de urgencia de puntos?

Sabemos cómo se han reforzado este año. Barcelona tiene la presión de sumar, ya que no han arrancado como ellos querían. Hay que aprovechar eso. Tanto Barcelona como nosotros estamos urgidos de puntos, y es por eso que será un partido interesante, en el cual trataremos de aprovechar las oportunidades que tengamos, porque sabemos que no serán muchas y tenemos que estar finos a la hora de definir.

Danny Luna y su paso por 9 de Octubre.

El cambio de equipo le ha venido bien a Luna ¿Ha jugado todos los encuentros?

He vuelto a tener el ritmo de juego que venía buscando, y partido a partido voy mejorando más. Me siento muy bien, gracias a Dios y a la confianza que me brinda el entrenador.

¿Qué prometes ante Barcelona?

No soy de prometer cosas antes de un partido, pero daré el máximo de mí y ojalá pueda anotar el gol del triunfo.

¿Hay alguna motivación especial para el partido?

En lo personal, mi mayor motivación es mi familia. Sé que ellos también sufren cuando las cosas no se dan, y es por eso que cuando entro al campo de juego doy todo de mí para que puedan tener una alegría, tanto ellos como todo el equipo.

