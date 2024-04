Roberto Ordóñez se reencuentra con el gol en Colombia y siente el cariño

Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez está de regreso. Tras un amargo 2023, donde solo hizo un gol con Aucas, el guayaquileño disputa actualmente una exitosa temporada con Llaneros, equipo de la Serie B de Colombia, donde ya lleva tres tantos y ha vuelto a sonreír.

Un goleador que estaba en silencio

Desde Villavicencio, ciudad del centro de Colombia, el delantero guayaquileño habló con EXPRESO explicando sus sensaciones por este nuevo comienzo y las expectativas que tiene, tras haber sido dos veces campeón nacional con Delfín (2019) y Aucas (2022). Aunque, dice, este último no lo supo aprovechar.

- ¿Qué se siente volver anotar?

- Es como volver a vivir, gracias a Dios. Él nunca me ha dejado solo en todo este tiempo. Me habilitaron (contrato) con lo justo y las cosas comenzaron a salir. En el primer partido me dijeron que iba a jugar 20 minutos, pero entré desde el inicio y marqué mi primer gol; ganamos ese partido 3-0.

- ¿Con quién vive en Colombia?

- Por ahora estoy solo. La ciudad es hermosa, y el calor es fuerte, por eso entrenamos muy temprano, alrededor de las 06:30.

- ¿Pasó el mal rato del 2023?

- Creo que es un propósito de Dios. Sí, el 2023 fue muy duro, pero gracias a Dios mi corazón no se dañó. Me quedo con la experiencia y el agradecimiento a la hinchada de Aucas. Hoy debo aprovechar lo que tengo

- ¿Qué pasó con Aucas?

- Nos desviamos en el camino; se tomaron malas decisiones. Había cosas que el presidente no sabía, pero luego él me ayudó mucho para poder estar en Colombia. Hay que dar gracias por lo bueno y lo malo; ahora solo quiero dejar en alto el nombre de Ecuador, y si eso sirve para abrir más puertas, mejor.

El delantero Roberto La Tuka Ordóñez anotando en Colombia. cortesía

Quiere hacer historia en subir al equipo a primera

- Llega a Llaneros con el cartel de campeón.

- Sí, eso implica mucha responsabilidad en el trabajo. Ahora solo me queda ganarme un puesto.

- ¿Es cierto que hubo gente que no quería a La Tuka cuando llegó?

- Sí. Al principio había mucha gente enojada, mucha gente en contra, pero ahora ellos mismos me alientan. Cuando llegué, hablaban de mi edad, que estaba demasiado viejo, que venía a jubilarme, que iba con sobrepeso. Ahora siento el cariño de la gente. Tengo una conexión con los niños, y todo cambió. Todo eso me llena y me motiva para trabajar más. Muchos me dicen “Tuka, estás callando bocas”, y les respondo que no debo hacer eso, solo trabajar para mí mismo, para estar bien en todos los sentidos. Me enfoqué en trabajar y adaptarme.

- ¿Ya le han pedido que saque su cañón?

- (Risas) Sí, ya lo he escuchado varias veces y simplemente me río. La gente está pendiente de eso. Me da risa. Todo comenzó con una broma de un amigo llamado Barba Roja en Guayaquil, ahora la gente disfruta con esa frase. Son las cosas bonitas que deja el fútbol.

- ¿Cree que los goles dan tranquilidad en todo?

- El gol es el alimento de los delanteros, pero primero es que el equipo sume, no importa quien los haga, pero si me toca hacer, mucho mejor. El volver a disfrutar los goles es un regalo de Dios de la vida, es el sueño de pequeño que ahora se lo disfruta.

Roberto Ordóñez y su paso por Aucas. cortesía

- Usted tenía una fundación, ¿qué pasó con ella?

- Es un trabajo que está avanzando poco a poco. Estamos proyectándonos para los próximos meses. La idea es poder ser una bendición para los niños que tienen sueños.

-¿Qué sigue ahora en su carrera deportiva?

- La misma idea con la que entré y que es una sola: lograr el ascenso con Llaneros.

- ¿Seguirá jugando sin mirar la cédula?

- Voy a seguir jugando hasta que Dios quiera. Tengo todas las ganas de seguir buscando goles. Yo comencé tarde en el fútbol, de ahí que tengo todas las ganas y el físico. Me cuido al máximo en todo lo relativo a mi carrera.

