Ángel Mena, la otra cara de un viaje de escándalo de la Tricolor en Nueva York

El jugador del León de México y la Tricolor, Ángel Mena es tendencia en las redes sociales desde el 25 de marzo de 2024, coincidiendo con la tendencia de tres miembros destacados del equipo nacional. ¿Cuál fue la acción de Mena? El exjugador del Emelec compartió una fotografía en las redes sociales mientras se encontraba en Nueva York junto a su familia, publicándola en sus historias de Instagram.

Los seguidores lo ponen como ejemplo

La imagen, capturada en Times Square, Nueva York ha sido ampliamente difundida en plataformas como X, Instagram, Facebook y TikTok como un ejemplo de profesionalismo y respeto hacia la selección nacional. En la instantánea, se puede ver a Mena acompañado de su familia. Las reacciones no se hicieron esperar.

El primero en expresarse fue José Luis Migueles, entrenador y comentarista argentino, quien desde su cuenta @miguelesjluis escribió: "No todos son iguales. El profesionalismo no se mide por lo que se gana, sino por el valor, amor y compromiso con su profesión. Mención aparte para el gran Ángel Mena, quien dignifica su trabajo". Además, destacan comentarios como: "@DMoralees_ Si me preguntan qué es ser un profesional, yo les diré: ÁNGEL MENA."

"@AkSoloFutbol A los tres implicados en la broma, los metes en una licuadora y no te sale un Ángel Mena."

"@GaboSolorzanoEc Respeto para Ángel Mena. La camiseta de la selección hay que respetarla dentro y fuera de la cancha."

"@mjth197085855 Bien por don Ángel Mena, ese es el profesional que se requiere."

