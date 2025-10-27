Copa Ecuador: Cuenca Jr no podrá clasificar a la Libertadores ni siendo campeón

Los Gallos no podrán clasificar a Copa Libertadores ni siendo campeones de Copa Ecuador

Cuenca Juniors se ha convertido en la gran sorpresa del fútbol ecuatoriano esta temporada. El equipo azuayo alcanzó las semifinales de la Copa Ecuador tras eliminar a Barcelona S.C. en la primera fase, y posteriormente dejar en el camino a Deportivo Santo Domingo y 9 de Octubre en los octavos y cuartos de final, respectivamente.

Tras estos resultados, los Gallos jugarán las semifinales contra la Universidad Católica de Quito, en la primera y única fase ida y vuelta del torneo. Lo contradictorio se dará en caso de Cuenca Juniors elimine al 'Trencito Azul', ya que ahí los cuencanos tendrán solo que conformarse con pelear por el título, debido a que al ser un equipo no perteneciente a la primera categoría del fútbol ecuatoriano (LigaPro), no pueden clasificar a ningún torneo internacional; de ahí que si llegan a levantar la Copa Ecuador, el cupo a Copa Libertadores se lo darán a otro equipo.

Lo que dice el reglamento

De acuerdo con el Manual de Clubes 2025 de Copa Libertadores, sección 3.6 sobre la Participación, Inciso A, dice: "Como regla general, los clubes participantes deberán pertenecer (en todos los casos) a la competición de la División Principal de la Asociación Miembro en el año que se disputa la competición continental para la cual haya calificado".

Lo expresado significa que, ningún equipo que no juegue LigaPro serie A en el 2026, podrá clasificar a la Copa Libertadores del mismo año.

Ya ha habido cansos parecidos

Patronato (ARG) jugó la Copa Libertadores 2023 siendo un equipo de la B argentina. Cortesía

Pese a que la regla de Conmebol se hizo efectiva en el 2020, muchos países aplicaron la regla gradualmente, lo que permitió que equipos como Tigre (ARG) y Patronato (ARG) clasifiquen a Copa Libertadores. Tigre lo hizo en el 2020 luego de ganar la Copa de la Superliga argentina, mientras que Patronato clasificó después de ganar la Copa Argentina 2022.

Aunque, si existen equipos que clasificaron a la Gloria Eterna sin ser de primera división, y que la jugaron al año siguiente, sin todavía ser de primera división.

Ejemplos de estos casos son: Criciúma, ganó la Copa de Brasil en 1991 siendo un equipo de la B y jugó la Copa Libertadores 1992 todavía jugando en segunda división. Sorprendentemente, el equipo brasileño llegó hasta los cuartos de final de aquella edición.

Otros ejemplos pueden ser: Santo André y Paulista, que ganaron la Copa de Brasil en 2004 y 2005, respectivamente, lo que les dio la oportunidad de jugar el certamen continental la temporada siguiente a la de los títulos.

