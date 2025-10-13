¿Cuándo juega Liga de Quito vs. Palmeiras por las semifinales de Copa Libertadores?

Los albos buscarán su segunda final de Libertadores ante Palmeiras, el gran favorito del torneo

Liga de Quito se instaló en las semifinales tras eliminar a Sao Paulo en los cuartos de final.

La Copa Libertadores 2025 entra en su fase más emocionante y el sorteo de semifinales ha deparado un electrizante choque entre Liga de Quito vs Palmeiras.

El conjunto ecuatoriano, campeón en 2008, buscará alcanzar su segunda final continental ante el 'Verdão', uno de los máximos favoritos del torneo. El ganador de este cruce obtendrá un boleto directo a la gran final única que se disputará el 26 de noviembre.

Bajo la dirección técnica de Tiago Nunes, los albos han encontrado una estabilidad crucial en el plano internacional para soñar con el título. LDU ha cimentado su clasificación con una aceptable campaña que registra 6 triunfos, 2 empates y 2 derrotas hasta esta instancia.

Parte de la plantilla liguista festejó eufórica tras clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores 2025 EFE

El equipo brasileño Palmeiras es el gran rival a vencer en el continente. Dirigido por el estratega portugués Abel Ferreira, el 'Verdão' ha demostrado un poderío imponente en su camino hacia las semifinales. Su rendimiento es casi perfecto, con 9 victorias en 10 partidos disputados en la Libertadores 2025, registrando tan solo un empate en la fase de grupos.

Historial y antecedentes en Copa Libertadores

El enfrentamiento entre Liga de Quito vs Palmeiras tiene un breve pero disputado historial en la Copa Libertadores. Ambos equipos se vieron las caras en la fase de grupos de la edición 2009. En aquella ocasión, cada club se hizo fuerte en condición de local: LDU se llevó la victoria en Quito (3-2) y Palmeiras hizo lo propio en Brasil (2-0).

Liga de Quito vs Palmeiras: fechas y horarios oficiales

El encuentro de ida se jugará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito el jueves 23 de octubre a las 19:30 (hora de Ecuador). La serie se definirá una semana después con el partido de vuelta en el Allianz Parque de São Paulo, programado para el jueves 30 de octubre, también a las 19:30 (hora de Ecuador).

🚨 Información importante de la venta de entradas para nuestro partido por 𝙨𝙚𝙢𝙞𝙛𝙞𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨 de 🏆 CONMEBOL #Libertadores ante Palmeiras



🏟️ Estadio Rodrigo Paz

⏱️ 23/10 | 19h30

🎟️ Entradas en la APP Estadio Rodrigo Paz o en https://t.co/krzLJLdJga pic.twitter.com/dH2wKkVemo — LDU Oficial (@LDU_Oficial) October 8, 2025

