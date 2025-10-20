Cristiano Ronaldo Jr convocado a la sub-16 de Portugal para torneo en Turquía

‘Cristianinho’ jugará con Portugal sub-16 en la Copa de las Federaciones en Antalya

Cristiano Ronaldo Júnior, el primogénito del astro portugués, ha sido convocado nuevamente a las categorías inferiores de Portugal. El joven talento, de 15 años, estará presente en la selección sub-16 que participará en un torneo internacional en Turquía, consolidando su camino en el fútbol juvenil luso.

Convocatoria oficial para el Torneo de la Copa de las Federaciones

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) confirmó que Cristiano Jr forma parte de los 22 jugadores seleccionados para disputar el Torneo de la Copa de las Federaciones, programado entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre en Antalya, Turquía. La inclusión del hijo de Cristiano Ronaldo evidencia la confianza de la federación en su potencial futbolístico.

Brilló en su debut con la sub-15 portuguesa

Cristiano Ronaldo Jr. sigue los pasos de su papá en el fútbol. cortesía

Conocido como ‘Cristianinho’ en Portugal, Cristiano Júnior debutó en mayo con la sub-15 lusa durante el Torneo Vlatko Markovic en Croacia. En esa competición, anotó un doblete en la final que su equipo ganó 3-2 frente al país anfitrión, mostrando desde temprana edad su capacidad goleadora y habilidad en el campo.

Heredando el dorsal y la posición de su padre

En el torneo croata, Cristiano Júnior lució el icónico dorsal 7, el mismo que caracteriza a su padre, y se desempeñó como extremo izquierdo, posición que Cristiano Ronaldo también ocupó al inicio de su carrera profesional. Este detalle ha captado la atención de los medios y aficionados, que observan en ‘Júnior’ los primeros indicios de su estilo de juego.

Trayectoria en canteras internacionales

Al igual que Cristiano Ronaldo, Júnior ha seguido un camino internacional en su formación futbolística. Actualmente milita en la cantera del Al Nassr de Arabia Saudita y previamente pasó por las categorías inferiores del Manchester United y Juventus de Turín, experiencias que le han permitido desarrollarse en distintas culturas futbolísticas y estilos de juego.

