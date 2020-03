Coronavirus: Secretaria del Deporte no cree que a Ecuador pierda posibilidades de ir a Tokio por los Clasificatorios aplazados

El llamado es a la calma, en medio de la “tempestad” por el coronavirus y la gran cantidad de torneos clasificatorios suspendidos. Hace menos de 15 días, Augusto Morán, presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, le dijo a EXPRESO que los Juegos 2020 no se cancelaban y que los deportistas estaban tomando las precauciones del caso. Hoy, Andrea Sotomayor, al mando de la Secretaría del Deporte, uno de los organismos que brindan soporte al ente deportivo local, y que maneja el Plan de Alto Rendimiento que aglutina a todos los deportistas de élite, se suma a esa voz de calma y asegura que la proyección del país de llevar entre 45 y 50 deportistas a Tokio no ha cambiado.

¿Cómo está actuando la Secretaría ante el coronavirus?

Tras la declaración de la emergencia sanitaria, los proyectos sociales que tenemos, como las actividades extraescolares, Activo y Solidario, escuelas de iniciación y vacacionales, se suspendieron; mientras que hicimos algunas sugerencias a las Federaciones Ecuatorianas a fin de precautelar la salud de nuestros deportistas.

¿Cree que Ecuador reduce sus posibilidades de ir a los Juegos?

No, no creo; sin embargo los voceros principales de las decisiones del Comité Olímpico Internacional (COI) siempre van a ser las Ecuatorianas por deporte o el Comité Olímpico Ecuatoriano. Sé que se están reprogramando los eventos, no suspendiéndolos. El presidente del COI ya dijo que los Juegos sí se van a dar. En vista de eso, van a ser necesarios los eventos clasificatorios. En su momento se verán otras fechas, no sé si otros países; pero si hay Olímpicos, tiene que haber eventos previos.

¿Cómo tranquilizar al atleta?

El apoyo a ellos por parte de las instituciones deportivas locales sigue intacto (Plan de Alto Rendimiento). Solo deben prepararse y estar listos para las nuevas fechas.

Si se cancelan los Juegos, ¿cuál sería el golpe para Ecuador?

No hemos medido en números eso aún porque no lo vemos ni como posibilidad. Creemos que los Juegos se van a dar. Hubo selecciones (como judo o boxeo) que viajaron y tuvieron que regresar por el coronavirus... Estamos viendo los gastos que eso significó. Lo bueno es que las aerolíneas están siendo flexibles y están reprogramando los vuelos.

¿Y el impacto en los atletas?

Para ellos la afectación es deportiva y personal. Hablamos de una preparación de cuatro años, con todos los sacrificios que eso conlleva, y en muchos otros casos aún más. Eso sin contar que para algunos estos serán sus últimos Olímpicos.

Dejando el coronavirus, ¿cómo avanza la intervención en Fedeguayas?

Ya hubo elección de presidente; sin embargo se han interpuesto varias cosas en la parte legal... Actualmente hay un juez que pidió que se revise si se hizo bien todo el proceso electoral. Se solicitó un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo y esta contestó que se hizo todo en regla. Pese a ello, el mismo juez volvió a pedir un pronunciamiento en 72 horas más, a lo que la Defensoría nuevamente dijo que sí se cumplió con todo. De ahí que estamos a la espera del juez y su decisión.

¿Entonces la intervención en la entidad continúa?

Sí, hasta que quede solucionado todo y se pueda entregar la institución.

En diciembre de 2019 comenzaron los arreglos del estadio Modelo y se anunciaron 120 días de trabajo que se cumplen este mes. ¿Ya está listo?

Estamos avanzando. Hubo complicaciones y atrasos por las lluvias. Ese calendario lo tiene CEAR-EP, que es la encargada de la construcción de la obra civil de la pista.

¿Y la fecha de entrega?

Entiendo que la obra está para mediados de abril, pero se puede seguir alargando, dependiendo de las lluvias.

¿El material sintético ya está en el país?

Si no hubo ningún retraso, debió haber llegado el 13 de marzo. De ahí toma un tiempo sacarlo de las aduanas y otros trámites que debe hacer Fedeguayas.

¿Cómo marcha la relación de la Secretaría con los deportistas? Hubo rumores de desavenencias con Richard Carapaz y Álex Quiñónez.

Todo está bien. Luego de las declaraciones de Richard (reprochó falta de planificación sobre su participación en Tokio 2020), se explicó que él estaba clasificado; solo que quizás el anuncio no llegó a Carapaz. Mientras que con Álex (no quiso hablar de la Secretaría), nos dijo que sus declaraciones fueron sacadas de contexto.

Perfil

Andrea Sotomayor, 43 años. Profesión: Economista. Funciones: Exdeportista de élite y dirigente de Alto Rendimiento de las Federaciones de Hockey y Patinaje, así como Hockey sobre Césped; fue tesorera del COE hasta 2017, cuando asumió el Ministerio del Deporte, que posteriormente fue Secretaría, hasta la actualidad.