Transmisión EN VIVO de Liga de Quito vs Botafogo: Alineaciones y detalles

Los Albos buscarán remontar el 1-0 sufrido en Brasil y forzar penales o clasificar directamente ante su público

Liga de Quito busca la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

Liga de Quito se prepara para una noche de infarto. El equipo albo buscará la hazaña este jueves 21 de agosto de 2025, a las 17:00 (hora local), en el estadio Rodrigo Paz Delgado, conocido como Casa Blanca.

El objetivo es claro: remontar el 1-0 adverso sufrido en la ida contra el Botafogo de Brasil y asegurar un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

Liga de Quito obligado a remontar ante Botafogo

Bajo la dirección técnica del brasileño Thiago Nunes, los Albos llegan al crucial encuentro con la presión de revertir el resultado. Para clasificar directamente, necesitan una victoria por al menos dos goles de diferencia.

Si logran imponerse por la mínima diferencia (1-0), el destino se definirá en una tensa tanda de penales.

Thiago Nunes apuesta por su tridente ofensivo

La afición confía en el poder ofensivo del equipo, con figuras clave como el extremo Lisandro Alzugaray, el delantero Jeison Medina, y el extremo Bryan Ramírez, quienes tendrán la responsabilidad de liderar el ataque y romper la defensa brasileña.

Botafogo llega a Quito con equipo completo

El equipo visitante, dirigido por Davide Ancelotti, arriba a Quito con su plantilla completa y con la intención de sellar la serie.

Botafogo no escatimará esfuerzos y pondrá a prueba a la defensa de Liga con nombres de peso como el volante Jefferson Savarino, el extremo Matheus Martins, y el extremo Arthur. Ellos buscarán aprovechar la ventaja y evitar cualquier tipo de sorpresa en la altura.

Las alineaciones confirmadas de Liga de Quito y Botafogo

El próximo desafío: Sao Paulo

El ganador de esta emocionante llave se enfrentará en cuartos de final a otro gigante del fútbol brasileño: Sao Paulo, lo que augura un camino aún más desafiante en la búsqueda de la gloria continental.

Liga de Quito vs Botafogo EN VIVO

