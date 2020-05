Coronavirus: Las divisiones formativas, sin tregua pese a que pueden quedarse sin jugar

Las divisiones formativas del fútbol ecuatoriano están frente a un escenario lleno de incertidumbre: un grupo de equipos pide que durante este 2020 no se desarrollen los torneos nacionales. El motivo principal es la salud por la pandemia del coronavirus, pero también hay una implicación económica.

Y mientras eso se resuelve, los clubes mantienen la preparación de los chicos, incluyendo la parte académica. El denominador común es la sesión grupal mediante las plataformas digitales.

En cada situación, los jugadores deben adaptar lo que tienen en casa para armar las pistas de trabajo. Pero también hay muchachos que no tienen conexión a Internet. A ellos se les llama por teléfono para dictarles los ejercicios.

El esquema de Independiente del Valle, cuyas formativas dominan en el balompié nacional y hasta tiene una Copa Libertadores Sub-20 en sus vitrinas, empezó con el trabajo entre los entrenadores, a quienes les brindaron talleres de capacitación, explicó el coordinador de las menores, el español Iván Vásquez.

Las casas son lugares de entrenamientos improvisados para no perder ritmo. Cortesía

A los muchachos, en cambio, además de los entrenamientos online, les envían libros, películas deportivas y documentales. La idea es sacar conclusiones sobre ese material. También se enfocan en el conocimiento del juego. Mandan videos de situaciones reales en un partido y arman chats entre cinco jugadores para entender mejor cómo se resuelven esos momentos.

Una de las series fue ‘The Last Dance’, que muestra el último año de Michael Jordan con los Chicago Bulls. De ella, los chicos entendieron que no solo importa la estrella, sino todo el conjunto.

Al igual que en Emelec incluyeron a los familiares, ya sea para sesiones lúdicas o para no aflojar en el compromiso.

El coordinador de las menores del Bombillo, Bolívar Vera, explicó que antes de retomar las prácticas virtuales, los entrenadores tuvieron una etapa de capacitación para el manejo de grupos en época de coronavirus, tanto en lo deportivo como en lo psicológico.

“La postura del club es cuidar la salud de todos y los chicos están al tanto. De todas maneras, no bajan su entusiasmo porque saben que todo esto servirá en el futuro”, dijo Vera.

Los entrenadores de Emelec en una sesión de trabajo por zoom. Cortesía

En Aucas, el coordinador de menores, Ignacio Laurino, indica que cada entrenador habla todos los días con los muchachos para orientarles hasta en lo académico. “Una vez que finalicen el año lectivo, tendrán dos meses de vacaciones antes de volver a clases en septiembre. Ese tiempo servirá para que retomen la actividad física”.

La coordinación de formativas del equipo oriental se encargó de que cada muchacho tenga conectividad a Internet. Así que no hay pretexto.

Al igual que los planteles profesionales, las menores tendrán su propio protocolo para manejarse en las próximas semanas, cuando exista la autorización gubernamental para entrenar de manera grupal.

Los chicos entienden menos lo que pasa y tienen ansiedad por jugar. Su salud mental se afecta, quieren salir. Debemos ser guías.

Ignacio Laurino, coordinador formativas de Aucas.

Por ahora, los chicos de todos los equipos dejaron sus respectivas residencias deportivas y fueron a sus casas. Cuando vuelvan, tendrán que someterse a una nueva normalidad, con menos personas en las habitaciones, menor cantidad de visitas y apuntando a la cultura del ‘no contacto’.

"Un año sin el torneo dejaría un gran hueco"

Si no se juega el campeonato este año, quedaría un vacío en el proceso formativo. Así lo consideran Vásquez, el seleccionador nacional Jorge Célico y el formador Julio César Rosero.

Para Vásquez, pedir que no se juegue el campeonato fue como “sacárselos de encima, así, sin más”. Para él, las menores podrían ser la solución para la economía de los equipos, ya que en muchos casos podrían quedarse sin los recursos para fichar a experimentados. Además, dice, no se trata simplemente de no jugar. “En las menores también hay mucha gente involucrada que necesita trabajar”.

Para el entrenador Julio César Rosero, exentrenador de la sub-20 de Ecuador, el “frenazo” será difícil de compensar si se cancela el torneo. Para él, los muchachos necesitan esa experiencia y no solo ejercicios por Internet. “Les hace falta estar con sus compañeros, vivir el proceso, aprender en un campo de juego, porque ahí es donde fallan y rectifican, y eso se da solo en los partidos”, indicó Rosero.

Célico siente que su tarea en la selección sub-20 se complica. Para él, la salida es enfocarse en la base de datos de jugadores que armó. Además, pediría a los equipos que cuando se retomen las prácticas grupales, los jugadores que considera seleccionables trabajen en las plantillas de Primera.