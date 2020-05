'Perico' fue todo un León en Barcelona

Pedro Pablo ‘Perico’ León nació en Lima, Perú, en 1943. Es uno de los mejores futbolistas que ha dado el país vecino. Ídolo del club Alianza Lima, vino a Guayaquil en 1971 y fue campeón con Barcelona ese año. ¿Dejó huella? Como él me dijo cuando lo entrevisté a finales de los noventas: “Pregúntale a tu papá o a tu abuelo”. Así fue mi encuentro con él, en Estados Unidos.

Cuando el peruano Pedro Pablo León, que jugó en el Mundial de México 1970, y en 1971 se vistió de amarillo, estaba Alberto Spencer en el Ídolo, una de las grandes motivaciones para que tuvo para venir el recordado crack que también dejó huella en Alianza Lima de su país.

‘Perico’ se mostró amable desde el inicio: “No todos los días se habla con un periodista de Ecuador, yo lo voy a buscar y nos venimos a Patterson, Nueva Jersey”. Ya era un indicio de que iba a ser una buena entrevista.

Con las primeras palabras de 'Perico’, los nervios se quedaron a un lado. Alto en su contextura, aquello delataba que fue un tanque cuando era delantero. Hablaba mirando fijamante a los ojos y siempre movía las manos. Media hora después parecía que estaba hablando con un amigo de siempre.

Pedro Perico León (d) falleció en Perú. En la foto junto el recordado Alberto Spencer (+) cuando militaban en Barcelona. Cortesía

Antes de las preguntas, lo primero que me dijo fue: “Tú no me viste jugar, seguro que tu papá o tus abuelos me vieron”. Y luego confesó algo que, ahora la confesión es mía, me alegró: “Fui muy feliz en Ecuador, me trataron como a un rey”.

Luego me habló de su amigo, de su hermano en la cancha. Le daba gracias a Dios porque, gracias a Barcelona, había podido jugar a su lado. Se refería a Spencer.

El pase por Barcelona me marcó la vida. Jugar en el Modelo era una sensación mágica, una locura. Soy un agradecido de todo lo que me dio su país (Ecuador), Pedro 'Perico' León, en 1998 a EXPRESO

“Ese era un grande, todo era fácil jugando con él”, expresó sobre 'Cabeza Mágica' el máximo ídolo del fútbol ecuatoriano.

León comentaba que una de las cosas que mejor pudo hacer al llegar a Guayaquil fue unir las banderas de los dos países, la de Ecuador y Perú, que años atrás habían tenido problemas limítrofes.

El peruano anotó un gol de chalaca en un Clásico del Astillero jugado en 1971, que terminó 4-2 a favor de Barcelona. Cortesía

Le gustaba hablar de la calidad humana del ecuatoriano y comentaba que en Nueva Jersey, donde vivía por muchos años, pasaba como peruano o ecuatoriano.

“El pase por Barcelona me marcó la vida. Jugar en el Modelo era una sensación mágica, una locura. Soy un agradecido de todo lo que me dio su país (Ecuador)”, expresó Perico durante el diálogo.

La entrevista duró más de cuatro horas, más de hora y media entre ir y venir de Nueva York a Nueva Jersey, luego al estadio donde en ese tiempo jugaba el MetroStar de NY y luego a un restaurante peruano.

Perico León no tenía poses de crack, era un crack como persona. Ahora que nos dejó, recuerdo una frase de Héctor Lavoe que le calza muy bien: “Es chévere ser grande, pero más grande es ser chévere”.

León falleció este sábado 9 de mayo de en Lima, Perú, donde había llegado estos últimos años con la salud resquebrajada. Vivió en Nueva Jersey cerca de 30 años, donde decía que tuvo 1000 oficios.

Se acordaba de varias cosas que vivió en Guayaquil. Aún sonreía al recordar que los entrenamientos eran frente al cementerio en Guayaquil, en el famoso Reed Park.

León y Spencer hicieron una dupleta altamente eficaz. El peruano fue uno de los mejores delanteros que han llegado al Barcelona. Desde entonces y hasta ahora. Y será difícil que sea relegado en esa lista. Ahora ya está en el cielo junto a su amigo Alberto Spencer.