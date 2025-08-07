Basura en calles de Villa del Rey causa malestar y riesgo sanitario, reclaman vecinos

La comunidad pide más atención del Cabildo de Daule. Los reclamos crecen con el tiempo

Las fundas, cartones y desechos se encuentran en todos los puntos de Villa del Rey.

La acumulación de desechos en las principales vías de Villa del Rey —sector donde se encuentran las etapas Guillermo, Rey Juan Carlos y Reina Isabel— ha generado molestia entre los residentes, quienes denuncian una deficiente cobertura del servicio de recolección por parte del Municipio de Daule.

De acuerdo con los testimonios de los habitantes, los camiones recolectores solo ingresan a las etapas internas de las urbanizaciones, dejando de lado las calles principales y zonas verdes donde se ha formado un evidente foco de insalubridad.

Esta omisión ha causado la proliferación de moscas, insectos y malos olores, lo que representa un riesgo para la salud de la comunidad.

La basura se amontona a un costado de la vía hacia Villa del Rey. CORTESÍA

El reclamo ciudadano va en aumento

“Todos los días tiran basura ahí, y eso ya nos está perjudicando. Es un problema de salud pública y de higiene”, expresó Marjorie Torres, moradora del sector.

Otra residente, María Belén, instó a las autoridades a tomar medidas urgentes para extender el servicio: “Queremos que el Municipio envíe personal a limpiar todas las áreas, no solo dentro de las urbanizaciones. Pagamos por un servicio completo”.

Los vecinos aseguran que, pese a estar al día con el pago del servicio de recolección, el trabajo no se ejecuta de forma integral. Exigen una intervención inmediata para evitar mayores afectaciones sanitarias y garantizar un entorno limpio y seguro para todos.

