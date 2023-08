La victoria por 2-1 sobre Sao Paulo, la noche del jueves 24 de agosto, dejó un sabor agridulce en Liga de Quito, que buscaba una diferencia mayor en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Los albos disfrutaban de una gran fiesta con los más de 30 mil aficionados que llegaron al estadio Rodrigo Paz Delgado, gracias a los goles de Jhojan Julio y Renato Ibarra, además del dominio que mostraban sobre los brasileños.

Lee también: LigaPro protesta por nueva prohibición

Pero la algarabía se transformó en preocupación en la parte final del cotejo con el gol de Lucas Moura (80’), que dio ‘vida’ al Sao Paulo de cara a la revancha en Brasil, el jueves 31 de agosto.

Moisés Caicedo: Chelsea consigue llevarse la victoria con el tricolor como titular Leer más

“Lo primero era ganar, que lo conseguimos, pero no con el resultado que queríamos. En Brasil sabemos que será difícil, iremos a luchar por conseguir la clasificación a las semifinales”, afirmó José Quintero. El Choclo agregó que la unidad que ha mostrado el equipo azucena será clave para sellar la serie en Sao Paulo.

El delantero Paolo Guerrero también se quedó con la ‘espinita’ de no haber rematado a los brasileños en Quito. “Pudimos haber marcado más de dos goles. En el segundo tiempo bajamos un poco la intensidad. Ganar siempre da confianza, pero falta lo más duro”, opinó el experimentado ariete.

Definición mágica de Jhojan Julio para el 1️⃣-0️⃣ de @LDU_Oficial ante Sao Paulo 🪄⚽



🏆 Cuartos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana@CocaColaAr #LaMagiaDeVerdad pic.twitter.com/J7unuadLKp — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 25, 2023

DT del Brighton elogia el desempeño de Estupiñán antes del partido con West Ham Leer más

Para el técnico Luis Zubeldía, “la llave no estaba cerrada ni con un 3-0, así son las copas, no hay nada definido”. Y alabó el trabajo de sus pupilos: “Sentí que el hincha se fue con una buena sensación. Felicito a los jugadores, porque le ganamos a un gran rival. Resalto lo que hicimos en este primer round. Queda otro, no será fácil, pero intentaremos clasificar”.

Para el cotejo de vuelta en Sao Paulo, Zubeldía sí podrá contar con el extremo Renato Ibarra, que tuvo una de sus mejores actuaciones con los albos, pero salió de la cancha al minuto 60 tras sufrir un golpe que causó preocupación en los universitarios.

Tras realizarle exámenes, el cuerpo médico de la escuadra blanca determinó que el ofensivo sufrió una lesión en una rodilla, pero no requiere de cirugía. Está previsto que el sábado 26 se reintegre a los entrenamientos.

Para más contenido exclusivo: ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!