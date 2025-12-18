Copa Ecuador 2025: día, hora y dónde ver la final Liga vs. U. Católica

El duelo se jugará el jueves 18 de diciembre, a las 19:00, en el Olímpico Atahualpa y será transmitido por DSPORTS y DGO

La final de la Copa Ecuador 2025 definirá al campeón entre Liga de Quito y Universidad Católica en el estadio Olímpico Atahualpa.

La Copa Ecuador 2025 llegará a su desenlace el próximo jueves 18 de diciembre, cuando Liga de Quito y Universidad Católica se enfrenten en la gran final del torneo. El partido está programado para las 19:00 y se disputará en el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito.

El encuentro definirá al campeón de una edición histórica, ya que será la primera vez que albos y camaratas se midan en una final de Copa Ecuador. Universidad Católica buscará sumar este trofeo a su palmarés, mientras que Liga de Quito intentará consagrarse por segunda ocasión en esta competencia.

Ambos equipos llegan al partido con la tranquilidad de tener asegurada su clasificación a la próxima CONMEBOL Libertadores, gracias a su ubicación en la tabla de posiciones de la LigaPro, lo que añade un componente adicional de prestigio a esta definición.

Dónde ver la final de la Copa Ecuador 2025



La transmisión estará a cargo de DSPORTS, señal disponible en los canales 610 y 1610 HD de la grilla de DIRECTV, así como en la plataforma de streaming DGO. La cobertura especial comenzará desde las 16:30 y se extenderá hasta las 21:30, con programación previa y posterior al partido.

Cómo acceder a DGO para ver el partido

Quienes deseen acceder a la transmisión vía streaming pueden ingresar al sitio web oficial www.directvgo.com, donde encontrarán distintas opciones de planes, desde el básico hasta el full, con detalles sobre costos y servicios incluidos.

Una vez realizada la contratación, el usuario podrá descargar la aplicación de DGO en Smart TV, teléfonos inteligentes o tabletas, o acceder directamente desde un navegador web. La plataforma ofrece acceso a canales en vivo, eventos deportivos, series, películas y documentales.

