Copa América: Ecuador a cambiar la historia ante Argentina

Toca bailar con la más fea, y justo el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, hoy sede de la Copa América.

Tras la definición del Grupo B, Ecuador tendrá enfrente a los campeones del mundo, Argentina. Si a eso se le suma que la Tri sigue sin demostrar una idea clara de juego, todo se resume a que se deberá apostar al corazón y la garra que el equipo deberá tener al salir a la cancha.

La misión no será fácil. De acuerdo con las estadísticas, Ecuador nunca le ha ganado a Argentina en Copa América, pero esto es fútbol.

El sueño de un grupo de chicos

Las palabras de Jeremy Sarmiento y Moisés Caicedo resuenan en la mente de los ecuatorianos: “Venimos para llevarnos la Copa a casa”. Lo dijeron justo cuando perdieron con Venezuela, cuando nadie creía en ellos y se aferraron a la esperanza.

El jueves 4 de julio, a las 20:00 de Ecuador, la Tri llegará al estadio NRG de Houston, con más alma que números. Un encuentro que los hinchas argentinos querían evitar, según las encuestas, pues preferían enfrentarse a México. De ahí que si los argentinos lo dijeron, darán a la Tri un respiro mediático en un encuentro que seguro podría ser histórico.

De ganar, Félix Sánchez estaría ganando una historia negativa en Copa América, pero hay que esperar. En cuatro días es casi imposible pedir buen fútbol, por lo que tocará fijarse en las individualidades, y que Sánchez, como entrenador, no “haga de las suyas” con los cambios que ponga en práctica.

Confiar en lo que tenemos

Se dependerá, sí, en la delantera de Enner Valencia. De que su buen juego se ponga de manifiesto y lidere como no lo viene haciendo desde hace ya varios partidos.

Hasta que eso suceda, las palabras de Sánchez llenan de esperanza: “Mis jugadores lo van a dar todo ante Argentina. Si nos alcanzará o no, no lo sé. Somos once contra once y haremos todo lo posible. La tarea es difícil, pero el equipo está con ganas de jugar ese partido”.

Sobre las críticas al juego que presenta la Tri, que no gusta a nadie, Sánchez va directo en defender lo suyo: “Jugábamos una final para clasificar, nos ha costado tener la posesión del balón. El rival (ante México) hizo una presión muy alta, ellos con el juego directo nos metieron en el área, pero estamos clasificados a pesar de haber sufrido”, dijo tras el partido.

Ya enfocado en lo que sucederá el jueves, señaló que Argentina es el mejor rival que se puede tener, a pesar de lo difícil que pueda ser: “Es otra final con Argentina; intentar competir contra el mejor jugador del mundo y contra el mejor equipo del mundo que, a pesar de haber ganado todo, sigue teniendo hambre, es un honor”.

Solo queda confiar en lo que haga el DT Sánchez

Dicho esto, la Tri tiene todo para cambiar la historia, pues es un rival al que nunca le ganó en Copa América. Que es durísimo, sí, pero la confianza en los chicos puede ser más fuerte.

