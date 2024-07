Liberan audio del penal que no se sancionó de Ecuador ante México: ¿Qué dice?

Este lunes 1 de julio, a través de su cuenta oficial de YouTube, la Conmebol exhibió los audios del VAR luego del encuentro entre Ecuador y México en el State Farm Stadium, de Glendale.

Ecuador estaba logrando un empate contra México en la Copa América 2024, que le permitiría clasificar a los cuartos de final, pero al final del partido se estaba señalando un penal a favor de los mexicanos. El VAR intervino rápidamente y evitó que se cobrara una falta controversial de Félix Torres, que casi le costó el partido a la selección de Ecuador.

Moisés Caicedo fue el mejor ante México: video de sus jugadas durante el partido Leer más

En esa acción, Torres disputaba el balón con Guillermo Martínez. El VAR fue claro y directo con Mario Escobar respecto al penal que había pitado a favor de México. Sobre la jugada los comentaristas del VAR dijeron: "Juega el balón, es tiro de esquina. El jugador blanco juega el balón. El ángulo es claro. Dame el ángulo desde atrás. Juega el balón, por eso el balón va hacia fuera".

Entonces, el VAR informó al árbitro central que el defensor no había tocado al jugador mexicano, por lo que revisó la jugada. Tras revisarla, cambió su decisión y marcó tiro de esquina en lugar de penal.

Los ecuatorianos celebraron ampliamente esta decisión, ya que ocurrió casi al final del partido y era crucial para mantener el empate, asegurando así su clasificación a los cuartos de final.

Es la segunda ocasión en la Copa América 2024 en la que el VAR resulta decisivo para Ecuador. Anteriormente, durante el partido contra Jamaica, también intervino por un posible penal cometido por Franco, aunque en esa ocasión el árbitro central decidió no sancionarlo.

Ecuador enfrentará a Argentina en los cuartos de final de la Copa América 2024

Las selecciones de Argentina y Ecuador jugaron un partido amistoso el 9 de junio, previo a la Copa América 2024. TRENT SPRAGUE / EFE.

Copa América: Ecuador vs Argentina, fecha, hora y alineaciones probables Leer más

México y Ecuador empataron el domingo 30 de junio en un partido crucial que determinaba al segundo clasificado del Grupo B de la Copa América. Este resultado aseguró el pase de la Tri, que ahora se enfrentará a Argentina en Houston.

Ecuador disputará el pase a la semifinal con Argentina el 4 de julio a las 20:00 (hora de Ecuador). El cuadro albiceleste clasificó como primero del grupo A, por lo que se medirá contra la tricolor que logró su pase como segunda del grupo B. Los campeones del mundo consiguieron tres victorias consecutivas para lograr su boleto a los cuartos de final.

Lea también: Brasil vs. Colombia: la pelea por culminar primero del Grupo D

Sobre esta cita con la campeona del mundo y vigente campeona de la Copa América, en el estadio NRG de Houston, Félix Sánchez señaló que intentarán competirle.

"No hay rival mejor que este y sabemos la dificultad que va a tener. Es otra final con Argentina, intentar competir contra el mejor jugador del mundo y contra el mejor equipo del mundo... que a pesar de haber ganado todo sigue teniendo hambre".

"Mis jugadores lo van a dar todo ante Argentina. Si nos alcanzará o no, no lo sé. Somos once contra once y haremos todo lo posible, la tarea es difícil pero el equipo está con ganas de jugar ese partido", concluyó Sánchez.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!