LigaPro y árbitros: El convenio que terminó en ruptura

Luis Muentes (i) y Miguel Ángel Loor (d) en enero de 2019 firmaron un convenio que no se ha podido respetar.

El fútbol ecuatoriano atraviesa días insólitos en su historia. El referato nacional ha colgado su silbato en señal de protesta por el incumplimiento de -aproximadamente- cuatro meses de sus salarios por parte de LigaPro. Pero lo chocante no solo es aquello, sino la imagen que se ha reproducido en los estadios del país con ambos equipos en el campo y la pelota sin rodar.

Ecuador al Panamericano juvenil en busca de cupos para el Mundial Leer más

Una situación que deja varios afectados y que nos obliga a retroceder al 2019, cuando LigaPro, encabezada por Miguel Ángel Loor, firmó un convenio de mejora salarial a los árbitros. A priori era calificado de “histórico” por el líder del gremio arbitral, Luis Muentes, pero que ahora no podríamos verlos de nuevo como en la foto que EXPRESO les muestra, del día de aquel evento.

El daño colateral también lo perciben los dirigentes de los equipos, quienes están preocupados por esta situación que es un golpe más a sus complicadas economías.

Los 75 árbitros de primera división sabemos lo que estamos reclamando y lo que sentimos, es decisión de los dirigentes. Si antes no cumplieron, ahora quién les puede creer. Nos dicen en 10 días les pagamos y si no lo hacen quién responde. En ningún país de Sudamérica o Europa he tenido conocimiento que les adeuden a los árbitros como ocurre en Ecuador. Mónica Amboya, árbitra ecuatoriana

“Si el fútbol se para no cobran ni árbitros, ni jugadores, ni nadie. Si el fútbol sigue hay la posibilidad de seguir generando ingresos para poder cumplir con todos”, analizó Diego Castro, gerente de Liga de Quito.

Luis Alfonso Chango: "El líder debe aprender a solucionar y la cabeza aquí es Miguel Ángel Loor" Leer más

Detalló que los clubes deben presentarse a los encuentros, por lo que caen en gastos de programación si son locales, y de movilización en el caso de jugar como visitantes.

El directivo albo señaló que se ha analizado la posibilidad de recuperar esta jornada, disputándola entre semana, aunque se apriete el calendario.

“Si no tenemos una apertura de parte de los árbitros, si no se encuentra una solución, tenemos que barajar todas las alternativas como árbitros extranjeros o amateurs, pero no podemos parar el fútbol”, enfatizó Castro.

Acá no solo hay que culpar a GolTV, sino la administración que está al frente de la LigaPro porque un presidente no puede seguir esperando que ingrese lo de GolTV. Hay que hacer gestiones, tiene que generar ingresos económicos y cumplir las obligaciones con los árbitros. El principal responsable de meterlos en este problema es LigaPro. Luis Alfonso Chango, presidente de Mushuc Runa.

Luis Chango, presidente vitalicio de Mushuc Runa, no se guardó nada y acusó a Loor, presidente de la LigaPro, como culpable de esta crisis.

Selección ecuatoriana: La misión de Gustavo Alfaro es corregir Leer más

“El líder, el que está al frente, debe aprender a solucionar y la cabeza visible aquí es Miguel Ángel Loor, que en su calidad de presidente no debería culpar ni a GolTV (por los atrasos en pagos) ni a los árbitros, sino hacer manejo de proyecciones presupuestarias”.

Agregó que fue un error aumentar los salarios de los jueces “solo por congraciarse” y que la solución sería para el próximo año ajustar los sueldos de los referís, “para que los clubes ecuatorianos podamos asumir ese gasto”.

Lamentablemente, la crisis generada por la pandemia nos ha golpeado a todos los que formamos parte del fútbol. La LigaPro no ha podido cumplir al 100 % con los árbitros, a los que se les mejoró su situación, pero parece que se han olvidado. Ojalá se tenga más empatía para llegar a acuerdos para que el fútbol no pare porque nos perjudicamos todos. Diego Castro, dirigente de Liga de Quito.

La árbitra Mónica Amboya habló de la posibilidad que árbitros amateurs tomen su lugar, Amboya manifestó que “no creo que vayan a trabajar gratis, que acepten dirigir cuatro meses sin recibir un pago”.

Para este domingo 11 de septiembre, están programados Olmedo vs. Mushuc Runa (14:00); Barcelona vs. Deportivo Cuenca (16:30) y Liga de Quito vs. Emelec (19:00). SDP-RVF