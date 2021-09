Luis Alfonso Chango: "El líder debe aprender a solucionar y la cabeza aquí es Miguel Ángel Loor"

El presidente de Mushuc Runa, Luis Alfonso Chango, conversó con EXPRESO sobre la realidad que atraviesa a la LigaPro, que suspendió la fecha de ayer por la ausencia de los árbitros y todo apunta a que sucederá en los otros partidos de la jornada, que cierra el lunes 13 de septiembre con el duelo entre Universidad Católica e Independiente del Valle.

"Los árbitros son una parte de los problemas que existen en el fútbol ecuatoriano, así como hay en la FEF hay en la LigaPro, como siempre lo he manifestado, pero la gente no me ha creído, ni apoyado y mire, ahora sale a la luz pública. Los señores árbitros como trabajadores, no pueden estar 4 o 5 meses sin cobrar, ni usted ni yo podríamos sobrevivir porque hay obligaciones con nuestros hijos, esposas, un sinnúmero de obligaciones y hay que entender a los árbitros", empezó explicando.

El Ponchito no recibe dinero de Goltv desde febrero de este año (pagaron el 90% y marzo no pagaron nada), pero para Chango el problema es aún más de fondo.

"Acá no solo hay que culpar a Goltv, sino la administración que está al frente de la LigaPro porque un presidente no puede seguir esperando que ingrese lo de Goltv. Hay que hacer gestiones, tiene que generar ingresos económicos y cumplir las obligaciones con los árbitros. El principal responsable de meterlos en este problema es LigaPro".

"El líder, el que está al frente, debe aprender a solucionar y la cabeza visible aquí es el Sr. Miguel Ángel Loor, que en su calidad de presidente, no debería culpar ni a Goltv, ni a los árbitros, sino hacer manejo de proyecciones presupuestarias. ¿Cuánto puede realmente pagar a los árbitros? No por congraciarse va y les dice, usted gana 800 y ahora le pagó 1.200. Las cosas así empíricas no funcionan en ninguna empresa o institución", agregó.

Chango recordó el convenio que hizo LigaPro con el arbitraje ecuatoriano en 2019 y reconoció que "son montos impagables hasta el momento" y que lo idóneo sería ajustar esos salarios para el año entrante. "Para mí la solución sería que para el próximo año se ajusten sueldos reales que puedan pagar los clubes del fútbol ecuatoriano y asumamos el gasto directamente, para no tener estas anormalidades. Como sucede con las categorías inferiores, cuando devuelven (el dinero), lo hace la FEF y si no devuelve no creo que pase nada".

Por último, fiel a su estilo, Chango explicó que Mushuc Runa sí viajará mañana a Riobamba para presentarse al encuentro contra Olmedo.

"Aquí somos tan inteligentes, si yo no debo gastar, no tengo porque gastar, pero tengo que cumplir porque me convoca LigaPro. Por ejemplo, si yo sé que mañana no voy a jugar, para que me voy a concentrar en un hotel 5 estrellas. Mushuc Runa está a 45 minutos de Ambato y Riobamba y así optimizaríamos recursos. ¿La LigaPro nos devolverá estos valores a equipos? Prefiero que no me devuelva, pero tengo que aprender a optimizar recursos económicos que son análisis lógicos y no necesitan de tanto conocimiento técnico y científico. Hay que hacer las cosas como debe ser y pare de contar", cerró.