¿Cómo influye el factor local en el rendimiento de Liga de Quito ante Barcelona SC?

La localía de Liga de Quito es un factor clave en estos partidos, en donde en algunos casos, la superioridad es notoria

El viernes 17 de octubre del 2025 se jugará el Liga de Quito vs Barcelona en el partido numero 237 entre los dos. Más allá de la cantidad de partidos jugados, el historial entre los dos sigue siendo algo cercano, hasta que se habla del historial de este partido desde que Liga hace de local en el Rodrigo Paz Delgado.

Como se menciona, se han jugado 236 partidos entre los dos equipos, Liga de Quito ganó 83, empató 64 veces y perdió contra Barcelona en 88 ocasiones, contando todos los torneos que han jugado entre los dos (Copa Sudamericana, Campeonato Nacional, Supercopa Ecuador). La diferencia entre los dos es corta, dejando entrever que son dos equipos que siempre disputan los partidos a ganar, siempre guardando las distancias para evitar catástrofes en cuanto a resultados adversos.

Todo lo mencionado puede darse a entender por si solo, que los partidos entre los dos son muy cerrados, muy parejos, no se sacan muchas distancia, pero toda esa narrativa cambia cuando se revisa la estadística de este partido a partir de la primera vez que jugaron estos dos en el Rodrigo Paz Delgado.

Jugando en Ponciano, Liga de Quito superó a Barcelona en 36 ocasiones, empataron 20 veces y los canarios solo han logrado ganar en 1 ocasión siendo visitantes. Aquella victoria se dio el 15 de abril del 2023, 0-1 a favor de los guayaquileños, cortesía de Jose Angulo, que marcó un autogol de cabeza luego del cobro de un tiro de esquina de Christian Ortiz, el ex jugador de Independiente del Valle.

¿Cómo le ha ido a Barcelona en Casa Blanca luego de romper el invicto?

Liga de Quito ha derrotado a Barcelona SC en los dos partidos disputados en 2025. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Liga de Quito y Barcelona jugaron 2 partidos en el Rodrigo Paz Delgado luego de que los amarillos rompieran con el histórico invicto. Al parecer, desaparecer la racha negativa le trajo otra racha negativa a los dirigidos por Ismael Rescalvo.

Barcelona ha perdido los últimos dos partidos que ha jugado en tierras quiteñas. El primero después del fin del invicto se jugó el 31 de agosto del 2024, ahí, Liga de Quito fue totalmente superior a Bsc y le ganó por 3 goles a 0, con doblete de José ' El Choclo' Quintero incluido.

Luego, el 18 de junio del 2025, Liga volvió a vencer a los Canarios, esta vez por 3 goles contra 1, con goles de Bryan Ramírez, Michael Estrada y Carlos Gruezo. Para los amarillos descontó Miguel Parrales.

