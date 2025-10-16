Ecuador Sub-17 femenino debuta en el Mundial ante Estados Unidos: figuras clave

Ammy Flores y Emily Delgado lideran a Ecuador en su estreno mundialista ante Estados Unidos

La ilusión está intacta y el corazón late fuerte. Este sábado 17 de octubre a las 14:00 (hora de Ecuador), la selección femenina Sub-17 debutará en el Mundial de Marruecos 2025 frente a una de las favoritas del torneo: Estados Unidos.

El escenario será la moderna Mohammed VI Football Academy, entre las ciudades de Salé y Rabat, donde el equipo dirigido por Víctor Idrobo saldrá a dejar el nombre del país en lo más alto.

Emily Delgado volante ofensiva de la selección de Ecuador sub 17. Cortesía FEF

Preparación con fe y compañerismo

Antes del debut, Ecuador disputó dos amistosos de fogueo: cayó 2-0 ante Corea del Sur y empató 1-1 frente a Camerún. Más allá de los resultados, las jugadoras destacan que estos encuentros sirvieron para ajustar detalles técnicos y fortalecer el espíritu de grupo.

“Estamos muy compactas. Los entrenamientos han sido para corregir microerrores y reforzar lo que el profe quiere de nosotras”, contó Ammy Flores, defensora central de Independiente del Valle, quien lidera la zaga ecuatoriana.

La tricolor juvenil se adaptó con entusiasmo al ambiente africano. “Es súper alegre, estamos unidas, vinimos a dar lo mejor de nosotras y demostrar quiénes somos. Nos hemos acoplado bien a la cultura y al entorno”, añadió la jugadora de 16 años.

Emily Delgado le pone la chispa a la ofensiva

Ecuador está en el Grupo C del Mundial sub 17. Cortesía FEF

Del otro lado de la cancha, la encargada de poner magia y velocidad será Emily Delgado, volante ofensiva de Universidad Católica. Con apenas 17 años, su talento ya la posiciona como una de las figuras del plantel.

“Estamos preparadas. No será fácil, pero queremos dejar el nombre del Ecuador en alto. Cada pelota la vamos a pelear con actitud y corazón”, expresó la mediocampista que llevará el número 7.

Delgado no oculta su emoción por estar en el once titular: “Represento a mi familia, a mis compañeras y a todos los ecuatorianos. Este sueño es de todas”.

Un debut con esperanza



Ecuador integra el Grupo C del Mundial Sub-17 Femenino, junto a Estados Unidos, Camerún y Corea del Sur.

Aunque el rival del estreno es el más fuerte del grupo, las jóvenes tricolores están convencidas de que la garra y la unión pueden marcar la diferencia.

“Que nunca duden de nosotras, ni de nuestras capacidades. Vamos a darlo todo”, sentencia Ammy Flores, con la fe que inspira a toda una generación.

El pitazo inicial está cerca. Y con él, el sueño de miles de niñas ecuatorianas que verán en esta selección una muestra de coraje, talento y esperanza.

