Tras dos años de ausencia, el delantero Cristian Colmán regresa al país. Llega a quitarse la ‘espinita’ que quedó tras ser campeón con Barcelona en 2020. Él quería seguir demostrando su contundencia, pero se fue del club. Ni él sabe qué pasó exactamente.

Ecuador inicia con empate la defensa del Sudamericano sub-20 Leer más

Ahora, Universidad Católica le abrió las puertas al ariete paraguayo. Junto al colombiano Cristian Martínez Borja y al panameño Ismael Díaz espera formar un tridente que ponga a temblar a las defensas rivales en Copa Libertadores y LigaPro, y aportar con goles para que el conjunto santo alcance su primera estrella. Colmán tiene claro que será especial enfrentar a los amarillos y confesó que no festejará si le marca goles a su exequipo.

¿Qué le motivó a volver al balompié ecuatoriano?

Siempre quise volver, no dejé de seguir el fútbol ecuatoriano. Se me presentó la oportunidad, este lindo desafío en Universidad Católica, y con mi agente analicé que siempre ha sido un club competitivo, con un plantel fuerte que siempre pelea por los primeros lugares.

¿Excompañeros o amigos le dieron referencias de Católica?

Hablé con Jeison Chalá, que fue mi compañero en Godoy Cruz. Me dijo que venía a un club que estaba creciendo bastante, con una dirigencia seria.

Tras dejar Barcelona sumó experiencia en Argentina. ¿Qué balance realiza de esta parte de su carrera?

Sumé experiencia en una liga que es muy competitiva, con jugadores de alto rendimiento. Jugué en tres clubes (Godoy Cruz, Arsenal y Barracas Central), en los que me fue bien.

¿Cómo han sido los primeros días en el Trencito?

Carlos Gruezo acelera su traspaso a la Major League Soccer Leer más

Hay un grupo muy unido, humilde. El cuerpo técnico también es excelente. Con trabajo podremos formar un gran equipo y ser protagonistas. El club tiene una buena infraestructura, lo cual es de gran ayuda.

En la delantera compartirá con Ismael Díaz y Cristian Martínez Borja. Un tridente que va a meter miedo...

Estamos preparándonos para acoplarnos y conocernos mejor, con el objetivo de aportar con goles al equipo. El profesor nos hace trabajar bastante con el balón. A los delanteros nos pide que además de ser ofensivos, ayudemos cuando haya que defender.

Carlos Gutiérrez, Primo Caballero, Valerio Ferreira y Luis Amarilla son jugadores paraguayos que dejaron huella en la Católica. ¿Es fuerte la responsabilidad de seguir sus pasos?

Esa es la idea, hacer mi historia en el equipo, con el sello de los jugadores paraguayos.

El estreno será en Copa Libertadores. ¿Cómo toma este reto?

Empezamos jugando un partido internacional, un reto muy importante para el equipo. Habría sido mejor tener un poco de ritmo jugando la LigaPro, pero así está el calendario.

En 2020, en su primera experiencia en Ecuador logró ser campeón. ¿Viene por la segunda estrella?

El Real Valladolid de Gonzalo Plata se codea con el descenso Leer más

Ese siempre será el principal objetivo. Ya sé lo que se siente salir campeón en Ecuador. Trabajo para aportar al equipo, para conseguir el éxito.

¿Qué análisis realiza de la actual LigaPro?

Ha cambiado mucho. Los equipos están más fuertes. El título de Independiente del Valle (en la Copa Sudamericana de 2022) es una muestra de lo potencializados que están los clubes ecuatorianos.

Por el torneo nacional le tocará enfrentar a Barcelona. ¿Festejará si le marca goles?

No lo haría. Como jugador, siempre respeto a las instituciones en las que estuve, mucho más si salí campeón.

¿Le quedó la ‘espinita’ de no seguir en Barcelona, pese a quedar campeón?

No sé qué pasó en las negociaciones, algún pago a mi agente. No se llegó a un acuerdo, salí libre y me separé del que era mi agente. Ahora con Católica tengo una revancha acá.

Le tocó año de pandemia, con restricciones de movilidad. ¿Quedó el pendiente de conocer más del país?

Así fue. No pude conocer muchos lugares turísticos, pero en la vida del futbolista en general hay poco tiempo libre para hacerlo. Ahora estoy enfocado en prepararme para rendir al más alto nivel. Después veremos si hay tiempo para conocer más de Quito y del país.

¿En su anterior experiencia en Ecuador degustó algún plato típico?

Pervis Estupiñán dio dos asistencias en el empate del Brighton Leer más

El encebollado es lo mejor que he probado. Me gusta mucho la comida ecuatoriana, pero el encebollado me encanta.

¿Quién le llevó a probar el encebollado?

Fue Víctor Mendoza (arquero de Barcelona). Ahora espero probar más platos de la Sierra, me gusta también el locro.