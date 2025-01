Clásicos del Astillero: Fecha, hora y el trofeo que ganará Barcelona o Emelec

Este 2025 no habrá que esperar para saber cuándo es la fecha para los partidos de Barcelona vs Emelec, en los Clásicos del Astillero y serán en plena pretemporada.

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, hizo el lanzamiento de los dos encuentros junto a Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro; José Nogales, vicepresidente deportivo de Barcelona; César Avilés, presidente de Emelec y Carlos Morán, director de Deportes de la Alcaldía. Se jugará la Copa del Astillero: Guayaquil, Capital Americana del Deporte.

Felipe Caicedo en su primer entrenamiento con Barcelona. Alejandro Giler

"Les agradezco, señores dirigentes, por priorizar el partido histórico del Ecuador, el Clásico del Astillero, antes que cualquier otro invitado. ¿Por qué? Porque hay que reactivar también el fútbol, hay que reactivar el ambiente", dijo Álvarez y enfatizó que Guayaquil está enfocada en luchar contra la criminalidad con arte, cultura y deporte. Y que se han impulsado varias disciplinas deportivas. "En una de las que más ha invertido, por supuesto, es en el fútbol".

Febrero de Barcelona y Emelec

Emelec: Uno de sus porteros podría irse a otro equipo de la LigaPro Leer más

El primero será el 1 de febrero desde las 20:00 en la Noche Amarilla en el estadio Monumental. Y el segundo, el 11 de febrero en la Explosión Azul en Capwell a las 20:00. Por primera vez en 25 años, Guayaquil vivirá un doble Clásico del Astillero antes del inicio de la temporada 2025.

Para el directivo José Nogales de Barcelona, será un encuentro representativo, pues la institución cumplirá 100 años este 2025. "No vemos mejor fiesta que tener como rival a nuestro hermano de barrio". Mientras que César Avilés, directivo de Emelec, dijo estar dispuesto a participar en cualquier propuesta "para enaltecer el fútbol de Guayas".

Mientras que Miguel Ángel Loor de LigaPro comentó: “No existe mejor rival para Barcelona que Emelec y no existe mejor rival para Emelec que Barcelona, como dijo el Alcalde, todo Guayaquil y el Ecuador entusiasmado, feliz de ver estos partidos”.

Los Clásicos del Astillero, forman parte del impulso a la candidatura de Guayaquil para ser Capital Americana del Deporte 2026. Esta nominación es otorgada por ACES América (Association of Capitals of Europe and Sports).

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!