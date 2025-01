Barcelona SC: la pretemporada avanza con la llegada de Felipe Caicedo a Manta

El sexto día de la pretemporada del Barcelona SC se desarrolló el domingo 12 de enero en el estadio Jocay de Manta, donde los jugadores completaron una intensa jornada dedicada al fútbol.

La práctica incluyó una entrada en calor y ejercicios de calentamiento precompetitivo antes de pasar al entrenamiento principal, que se realizó a puerta cerrada.

Entre las novedades destacó la incorporación del defensor argentino Gastón Campi, quien llegó al campamento torero el sábado por la tarde. Ayer cumplió su primera jornada de trabajo junto a sus nuevos compañeros.

Como es tradición en el equipo, Campi fue “bautizado” por el plantel, atravesando un túnel improvisado mientras recibía golpes amistosos, una muestra de bienvenida y camaradería.

Joaquín Valiente y su primer acercamiento con el DT Segundo Castillo

El uruguayo Joaquín Valiente, otro de los recientes refuerzos, compartió sus impresiones sobre el cálido recibimiento por parte del equipo y la hinchada.

“Conversé con Segundo Castillo y me dijo que me sienta como en casa. Ya Octavio Rivero me había hablado del club, de todo lo que representa y lo bien que me iban a hacer sentir acá”, expresó.

Valiente también destacó el nivel físico del fútbol ecuatoriano, asegurando que refleja la competitividad de la selección nacional. “Esperemos adaptarnos lo más rápido posible para ver si podemos entrar en el equipo. Hay sensaciones muy lindas porque todo el tiempo te están mirando, te analizan y te demuestran el cariño que hay hacia el jugador de Barcelona”, añadió.

Así fue la llegada de Felipao al hotel de concentración en Manta

El fin de semana estuvo marcado por la expectativa de la afición amarilla ante el posible arribo de Felipe Caicedo, quien arribó la tarde del domingo 12 de enero, en silencio, directo al hotel de concentración. Se espera que el lunes 13 cumpla con su primera práctica.

