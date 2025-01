Felipe Caicedo: Su esposa estuvo en el Guasmo Sur y esto fue lo que pasó

María García es la esposa de Felipe Caicedo, la nueva cara de Barcelona SC. En sus redes sociales, se la ve llena de glamour, muchos piensan que es influencer o modelo, pero en realidad no lo es, solo es el amor de Felipe Caicedo.

En el 2013 llegó al Guasmo Sur

Felipao creció en el Guasmo sur en la cooperativa Unión de Bananeros, bloque 2, manzana 15.

Felipe Caicedo y su esposa María García causan sensación en redes sociales. Cortesía

Fue a ese sector, que un 22 de diciembre del 2013, llegó Felipe Caicedo con la que era su novia, la española María García.

Y lo que pasó ese día fue el siguiente relato: "Me das un autógrafo" le dijeron en Guayaquil a María García y ella pensaba que la habían confundido, pero volvieron a decirle que querían una firma de recuerdo y hasta una foto... y enseguida expresó "a mí, por qué", ese fue el comienzo del romance con la en ese entonces novia del jugador Felipe con sus fans en Ecuador.

Decía que recibía mucho cariño

"Miss Caicedo" como le decían de cariño, jamás imaginó que cuando llegó a amar al hombre de su vida, el goleador de la "Tri", venía con él todo el cariño y afecto de la gente, algo que al inicio la sorprendió y ahora se ríe y lo disfruta.

La española llegó al Guasmo sur a vivir la Navidad del 2013 al estilo "Felipao" en la calle y rodeada de niños de la cooperativa Unión de Bananeros, bloque 2, manzana 15.

Felipe Caicedo y su esposa María García. Cortesía

"Es lindo lo que me pasa, el cariño de los ecuatorianos es tremendo, no lo puedo creer y me pregunto qué he hecho, es maravilloso el calor humano que ustedes dan", dijo María en el 2013 a Diario EXPRESO.

García, además de ser bella, tiene mucho carisma. "Es hermoso lo que vivo en estos días, el amor de la familia de Felipe y el cariño que todos le tienen a él es increíble, jamás imaginé recibir tanto afecto".

La gastronomía la sorprendió

Dijo que cuando está en Rusia o España recuerda mucho a Ecuador. "Aquí está toda la familia de Felipe que es un amor". García está muy relacionada con el mundo de Caicedo, es la modelo oficial y diseñadora de la marca de ropa y gorras de su amorcito.

Felipao Caicedo y María García. Instagram

Pero hablar de la comida es su tema preferido. "Mi suegra hace un encocado de pollo delicioso, es lo más rico que he comido en mi vida, de verdad que es sabroso, deberías probarlo", manifestó la guapa española, a quien además le encanta todo lo que se prepara con mariscos.

En su cuenta de la red social Instagram consta como Miss Caicedo. "Me gusta como le pusimos el nombre, es algo lindo que va conmigo y Felipe, la cuenta es de los dos".

María pasó la primera Navidad en Ecuador (2013) y qué mejor en el Guasmo sur, donde su belleza causó revuelo y en media hora le tomaron muchísimas fotos.

Los admiradores hicieron fila para tomarse una foto... otros le pidieron autógrafos, ante esta situación Felipe Caicedo se rió y dijo que ese es el cariño de nuestra gente, lo mejor que tenemos los ecuatorianos. Esto fue en el 2013.

