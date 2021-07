Clásico del Astillero: El gol, invitado especial

¿Qué sería de un Clásico del Astillero sin goles? Sin duda la emoción se mantiene por la expectativa del ganador, pero la tensión y el nerviosismo nunca logran desfogarse. Ese grito se queda ahogado en el pecho. Para la edición 228 del partido inmortal en campeonatos ecuatorianos, el gol es un invitado especial, que tanto amarillos como azules desean que esté en esta fiesta del fútbol.

Barcelona: Williams Riveros trabaja diferenciado para llegar al Clásico Leer más

Barcelona y Emelec llegan a ese encuentro siendo, el primero, el que más goles ha facturado en el torneo y, el segundo, como el tercero que más anotaciones suma.

Pero hay un detalle, en Barcelona los goles se dividen entre defensores, volantes y atacantes, sin que los goleadores sean el denominador común de los festejos. De hecho, su principal delantero estelar, Carlos Garcés, apenas ha sumado dos conquistas en lo que va de la LigaPro (también ha marcado en Copa Libertadores) y tiene de máximo bombardero al 10, Damián Díaz.

No así en el Bombillo. Paradójicamente, a Emelec se lo criticó porque no tenía un delantero de peso para el 2021, sin embargo, Facundo Barceló y Alejandro Cabeza han ayudado con goles importantes al club millonario. Entre ambos suman 11 goles, dejando en claro que son nombres de peso en el área y con pocos espacios no perdonan.

Neymar quiere enfrentar a sus amigos argentinos en la final de la Copa América Leer más

Barcelona e Ismael Blanco se pronuncian tras el fallecimiento de Rubén Israel Leer más

Los penales han sido un aliado para los hermanos del Astillero, Barcelona facturó cuatro y todos los firmó el Kitu, mientras que por el Ballet Azul, Sebastián Rodríguez, capitán millonario, es el cobrador designado y al igual que el 10 amarillo, ha tenido un porcentaje perfecto. Cinco cobró y cinco anotó, el otro gol, por esta vía, lo sumó Barceló.

A lo largo de los años, los clásicos nos han regalado obras monumentales: tiros libres como el de Marcelo ‘Chelo’ Delgado, o el de David Quiroz; los golazos de Carlos Muñoz y los cabezazos de Carlos Alberto Juárez.

La fiesta del Astillero está garantizada, pero la gran interrogante es a quién le sonreirá el gol el próximo sábado, a Barcelona o a Emelec.