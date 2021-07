Barcelona e Ismael Blanco se pronuncian tras el fallecimiento de Rubén Israel

La noche del 5 de julio trajo consigo una noticia dolorosa para la familia de Rubén Israel. El entrenador que pasó en 2014 y 2015 por Barcelona, fue declarado fallecido luego de estar luchando durante varios años por su salud.

Desde su cuenta oficial en Twitter, los familiares ratificaron la mala noticia con un sentido mensaje para el entrenador.

"Descansa ya mi luchador , mi guerrero. Gracias a los que confiaron en él para permitirle desarrollar su gran Pasión ,dirigentes, jugadores, hinchadas. El dolor es inmenso gracias por acompañarnos", expusieron en el mensaje.

Pero no fueron los únicos en despedir con mensajes al estratega uruguayo. Desde su país, fue despedido por los siete clubes que dirigió: Sportivo Cerrito, Rentistas, Miramar Misiones, Progreso, Huracán Buceo, Atenas de San Carlos y Rampla Juniors.

Israel condujo la selección de Honduras entre 2011 y 2012, estuvo por Paraguay dirigiendo al Libertado en 2012-2013, llegó a México donde dirigió al Atlante, luego al Millonarios colombiano y su último equipo fue el Alajuelense del fútbol costarricense.

Rubén Israel será recordado por un sinnúmero de cosas en Barcelona, por dar frente a los hinchas peruanos del Alianza Lima que en 2014 quisieron increpar a su plantilla cuando llegaban al aeropuerto, por lograr que un equipo con muchos problemas económicos llegase a una final de campeonato y también por algunas frases que lo convertían en un técnico muy particular.

De hecho, su goleador en Barcelona, Ismael Blanco, se pronunció muy sentido por el deceso del DT. "Me sorprendió mucho la noticia, siempre estaré agradecido con él porque me llevó al mejor equipo que he tenido, conmigo siempre fue muy sencillo, para mí era como un padre. Él siempre se moría por su trabajo. Era un tipo muy humilde y trabajador, hoy no es un buen día personalmente, cuando fuimos a jugar a Perú defendió a muerte el escudo y se notó el compromiso que tenía con la institución", dijo.

A los 65 años, el uruguayo tuvo su mejor recorrido en Libertad donde ganó seis títulos ligueros; con Barcelona logró ganar la Copa Euroamericana, un torneo amistoso contra el Espanyol de España.