Christian Noboa: “Lo más importante es que dejen trabajar a Gustavo Alfaro”

Tiene 35 años, pero juega y corre como un chico de 20. Lleva 13 temporadas jugando en Europa, pero sueña con vestir la azul del Emelec. Christian Noboa Tello es figura del Sochi y lleva cuatro anotaciones, siendo uno de los goleadores del fútbol ruso. Dice las cosas de frente y no se esconde nada. Se ríe de las bromas por los patacones, pero también goza y disfruta cuando se habla de todo tipo de comida. El Zar dialoga con EXPRESO sobre su momento en Rusia.

- Christian Noboa se ha cortado la edad, juega como si recién hubiera llegado a Europa.

- Gracias a Dios estamos ganando y es lindo anotar, pero vale más salir con los puntos. Han existido victorias muy sufridas.

- El Noboa 2020 nos tiene mareados, ¿es volante o delantero?

- No, la misma posición, juego de volante, pero ahora llego en el momento justo a la pelota para convertir y eso es lo que ha pasado. Son cuatro goles, para un delantero eso es bastante, y para un volante resulta una locura. Espero que no se detengan las victorias y que se pueda anotar más. Cuando hice el primero fue al final. Luego viene el segundo y era el cumpleaños de mi novia, el tercero lo realicé de tiro libre, dije esa pelota es mía y salió un golazo. Después llegó el cuarto, es como si los llamara y se dieron.

- Han sido goles que sirven para ganar partidos.

- Estaban haciendo un análisis de los goles, porque han servido para sumar ocho puntos, eso es lo bueno.

- Cuando llegan los goles ¿en qué piensa?

- Trato de disfrutar el momento, desde que me despierto lo hago, cuando voy al entrenamiento y qué mejor cuando se da un gol, todo el mundo lo mira.

- ¿Los goles le dan mayor exposición en la liga rusa?

- Por supuesto. Estar en el área y ver que te llegará la pelota para ejecutar un gol es bueno.

- ¿De los cuatro goles que hizo con cuál se queda?

- Con el de tiro libre, me gustó mucho, lo disfruté, además dijeron que era un golazo.

- Tiene 13 años en Europa, ¿aprender el idioma y la cultura fue vital?

- Uno a donde va debe adaptarse a todo. Al final uno es un migrante más, solo que juega fútbol. Al inicio tienes que esforzarte para poder sobrevivir.

- Nos trasladamos al 2007, ¿qué fue lo más duro al llegar a Rusia?

- Había una sola persona que hablaba español, venía una hora antes del entrenamiento y nos ayudaba con varias palabras. Él era de Loja, fue una gran ayuda al inicio, especialmente en el tema de compras.

- ¿Recuerda las metidas de pata por el asunto del idioma al inicio?

- Fueron millón de veces, tocaba pedir algo y cuando me lo daban o probaba era otra cosa. Recuerdo que vi la foto de una empanada y la pedí, pero al comerla estaba preparada con pescado crudo, le puse limón y ají para que me pase.

- ¿Hablando del idioma, ‘pagó piso’ con las malas palabras en ruso?

- Las primeras que conocí fueron las que se decían en la cancha. Pregunté su significado para no estar en problemas.

- El Noboa versión 2020 es diferente al de antes, tiene 35 años, pero se lo nota como de 20, ¿cuál es el secreto?

- Estar feliz, tengo una persona que me ayuda mucho en ese sentido, es mi novia. Además, disfruto de lo que hago.

- Usted hace bromas pesadas, como la de los patacones, gozó por ese momento.

- Claro, para qué estar sufriendo si tengo muchas cosas positivas, además las bromas no me molestan.

- ¿En el cuarto gol pidió bolones mixtos de premio, pero luego se vio que comía encebollado en Rusia?

- Es que me pusieron a elegir entre bolones y encebollado. Siempre le digo a mi novia que los Dioses del Olimpo me ordenan lo que debo comer. Y tocó encebollado.

- ¿Qué tal un encebollado en Rusia?

- Esto es increíble, vino gente que trabaja conmigo, trajo cuatro maletas de ropa y dos solo de comida y ahí llegó el encebollado en lata. Ahora tengo una reserva para muchas semanas.

- Es activo en las redes sociales, ¿con cuál se queda?

- Me gusta Instagram, todo lo que hago es para que se diviertan o se rían, soy un migrante y disfruto todos los días de lo que realizó, además lo comparto con la gente que me sigue.

- ¿Y de la comida rusa qué opina?

- Hay mucha variedad, existe una comida que se prepara con algo que es muy parecido a la remolacha y es buena.

- ¿Se ve feliz con su novia, dice que cocina rico, se puede pedir algo más?

- No, ella vino completa. Siempre la molesto y le digo que mire al ser humano que tiene a su lado.

- ¿A los que recién salen qué les puede decir para que les vaya bien?

- Mostrar su carácter al decir vine acá y voy a darlo todo. Ser disciplinado, aprender la cultura, dormir cuando te toque y sacrificarte al máximo. Salí con 22 años y vivía con mis padres, cuando vas solo al otro lado no tienes a nadie.

- ¿Noboa si no daba en el fútbol qué hubiera sido?

- No me veía en otro lugar que no sea el fútbol, me gusta la arquitectura, pero no lo veía en mi día a día.

- ¿Con quién más habla de la gente del fútbol?

- Con Antonio Valencia, es un hermano del fútbol, hemos vivido mucho tiempo fuera, siempre hablamos.

- ¿A Antonio le dieron con todo acá?

- No puedo decir lo que Valencia vivió, pero nuestro país es el más odiador. En otras partes muestran cariño, Toño fue el capitán del Manchester United.

- Alfaro entrenador de la Tri.

- Estuvo en un club durísimo como Boca Juniors, lo más importante es que lo dejen trabajar y que lo acompañen los resultados. Hay que darle la confianza en todo sentido. Todas las cabezas deben apuntar al mismo lado para poder llegar al Mundial.